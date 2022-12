Conheça a casinha branca de Zé Amaro

Zé Amaro apresentou o seu novo single. “Casinha branca” é um tema que “contém uma mensagem que transporta quem ouve para um passado que mesmo muito distante é inesquecível”.

Este novo tema “demonstra que os momentos vividos jamais são esquecidos, que o ‘pra sempre’ fica eterno no coração, que relembrar engrandece a alma e enriquece a vida”, afirma o cantor em comunicado.

Acrescenta ainda que “é como se o passado estivesse vivo no presente”.

Este tema junta-se ao reportório do cantor, que pode ser ouvido ao vivo no dia 3 de fevereiro, no Coliseu do Porto, e no dia 26 de maio, no Coliseu de Lisboa.