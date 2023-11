Congresso Internacional das Lusofonias Abertas leva deputado Paulo Pisco a Paris

O deputado eleito pelo círculo da Europa, Paulo Pisco, desloca-se este fim de semana a Paris para um conjunto de compromissos junto da comunidade lusa residente na capital francesa.

De acordo com a agenda enviada ao BOM DIA, Paulo Pisco confirma a sua presença no Primeiro Congresso Internacional das Lusofonias Abertas, onde será uma das figuras do painel “Lusofonias Abertas. A Universalidade da Língua Portuguesa. Perspetivas e Abordagens”.

A abertura do certame está a cargo do embaixador de Portugal em França, José Augusto Duarte, e intervêm neste congresso vários académicos de universidades portuguesas e francesas.

Paulo Pisco será também chamado a moderar a mesa-redonda, juntamente com a professora Rosa Maria Frejaville, da Universidade Jean Monnet, de Saint-Étiénne, no painel “Lusofonia, desafios e perspetivas para o séc. XXI”.

Participam na mesa-redonda os professores Daniel Rodrigues (Universidade Auvergne-Clermont), Pedro Oliveira (Universidade Jean Monet/Santiago de Compostela), Margarida Correia (Universidade de Lisboa e Carlos Pereira e Olivier Buirette (Paris Sorbonne Nouvelle).

O encerramento é feito com uma exposição de pintura sob o tema “Quinto Império”.