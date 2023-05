Congressista português pode perder lugar em 2024

O presidente do Partido Democrata da Califórnia, Rusty Hicks, disse à Lusa que o congressista luso-americano David Valadão, eleito pelo partido Republicano num distrito rural com muitos portugueses, pode ser derrotado em 2024.

“Ele é congressista por enquanto”, afirmou Hicks à margem do arranque da convenção estadual dos Democratas na Califórnia, que decorre até 28 de maio em Los Angeles.

“Vamos fazer o nosso melhor para pôr outra pessoa no lugar dele”, frisou o responsável. Os Democratas querem repetir o feito das intercalares de 2018, quando o seu candidato TJ Cox venceu inesperadamente o congressista luso-americano.

David Valadão recuperou o lugar em 2020 e foi reeleito em 2022, agora para o redesenhado 22º distrito do Congresso. A vitória ajudou os Republicanos a recuperarem o controlo da Câmara dos Representantes nesta legislatura, liderados por Kevin McCarthy, que serve o 20º distrito.

Em 2020, Valadão bateu TJ Cox por 1.522 votos. Em 2022, ‘engordou’ a diferença para o candidato democrata, Rudy Salas, e ganhou por 3.356 votos.

Isso é algo que os democratas querem reverter em 2024.

“A maioria destas corridas renhidas será decidida por um punhado de votos”, disse Rusty Hicks, referindo que a maioria dos Democratas vai votar no candidato Democrata e a maioria dos Republicanos vai votar pelo Republicano.

“Estamos focados em alguns milhares de votos que serão necessários para ganhar estes lugares. Estamos a fazer isso no vale central”, indicou, falando de uma das regiões onde os Republicanos controlam vários distritos.

A comunidade luso-americana do vale central vive sobretudo da indústria agroalimentar, com posições proeminentes nos laticínios e agricultura.

Uma das suas grandes preocupações é a gestão da água para fins agrícolas, algo que Rusty Hicks reconheceu como importante. Várias comunidades criticam as políticas do Estado nesta matéria.

“O problema da água é uma extensão das alterações climáticas e os Democratas da Califórnia estão a ter resultados aí”, afirmou Hicks. “Os trabalhadores agrícolas e as famílias da classe trabalhadora compreendem que isto vai além da indústria agroalimentar”, acrescentou.

A mensagem, principalmente ao nível económico, pode não estar a chegar aos eleitores rurais da forma como o partido deseja, mas Hicks considerou que os efeitos da governação democrata são positivos.

“Acredito que os Democratas da Califórnia estão a mostrar resultados ao vale central e junto das comunidades rurais”, considerou. Hicks mencionou o trabalho do lusodescendente Jim Costa, o democrata que serve o 21º distrito. Costa está muito virado para as comunidades rurais e tem sido reeleito desde 2004.

“Há bom trabalho que tem sido feito ao nível económico e há mais por fazer, e é isso que a nossa liderança vem fazendo na capital do Estado”, sublinhou Rusty Hicks.

O presidente do partido na Califórnia mostrou-se ainda “otimista” com o próximo ciclo eleitoral, em 2024.

“Estamos a colocar-nos em posição e a fazer o trabalho árduo neste ano de intervalo para garantir que vamos ser bem-sucedidos no ano de eleições”, frisou.

Esta é a primeira convenção presencial do Partido Democrata da Califórnia em três anos e irá mobilizar as hostes para as próximas eleições. A anterior líder da maioria Democrata da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, será homenageada pela sua carreira decisiva em Washington.