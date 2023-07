Confraria Grão Vasco entronizou novos membros, incluindo emigrantes

A Confraria de Saberes e Sabores da Beira Grão Vasco, com sede em Viseu, levou a cabo o XI Capítulo Geral de Entronização, que decorreu nos Claustros da Sé de Viseu. Foram entronizados 41 novos confrades Cavaleiros e dez novos Comendadores, num evento no dia 1 de julho. Esta iniciativa conectou Brasil e Portugal, através de ações que decorrem, no dia seguinte, no seio da comunidade viseense no Rio de Janeiro.

“Ultrapassou as expectativas” o XI Capítulo Geral de Entronização da Confraria de Saberes e Sabores da Beira ‘Grão Vasco’, que contou com mais de centena e meia de participantes, entre os quais representantes de 22 Confrarias oriundas de diferentes regiões do país, de Barcelos e Mogadouro, no Norte, ao Algarve.

Foram entronizados com o Grau de ‘Comendador’ destacadas instituições da região, como a Casa de Saúde de São Mateus, a Caritas de Viseu, a Refood Viseu, a revista Gazeta Rural e a Fundação Aquilino Ribeiro, mas também personalidades de referência da região, ou a ela ligadas, como Cristina Barroco, Diamantino Santos, Francisco Mendes da Silva, Luísa Mellid Monteiro e Paulo Sérgio Albuquerque.

Do outro lado do Atlântico, Francisco Lopes, presidente da Câmara Municipal de Lamego, foi também agraciado com o Grau de ‘Comendador’ no aniversário de 57 anos de fundação da Casa do Distrito de Viseu no Rio de Janeiro, que decorreu no dia 2 de julho com um grande público e com a presença de autoridades dos dois países.

Francisco Lopes foi o palestrante na cerimónia de aniversário onde acabou “surpreendido” com a entrega do Comenda por parte de António Cardão, representante da Confraria Grão Vasco em terras de Vera Cruz. Com o Grau de ‘Cavaleiro’ foram entronizados 41 novos confrades, figuras da vida social local e nacional e dos mais diversos quadrantes profissionais.

Depois da cerimónia, que decorreu nos Claustros da Sé de Viseu, o cortejo confrádico percorreu as ruas da cidade até à Praça da República, para uma receção no Salão Nobre da Câmara Municipal de Viseu, que teve como anfitrião o presidente Fernando Ruas.

Na ocasião, o Almoxarife da Confraria Grão Vasco, José Ernesto, salientou a importância do ato e agradeceu a Fernando Ruas, autarca de Viseu, “o simbolismo” da receção na sala mais nobre do município. José Ernesto Silva salientou a entrada para o mundo confrádico de 41 novos elementos, aproveitando a ocasião para agradecer a presença das diferentes confrarias que visitaram Viseu.

Já Fernando Ruas, depois de realçar a importância da realização de mais um Capítulo de Entronização em Viseu, destacou o importante trabalho levado a cabo pela Confraria Grão Vasco na divulgação da cultura e das tradições beirãs, a nível nacional e internacional. O autarca felicitou a Confraria Grão Vasco “pelo seu papel ativo, ao longo dos anos, na salvaguarda e promoção do nosso território, da sua identidade, valores e tradições das gentes beirãs, dentro e fora de portas”.

O Capítulo de Entronização terminou com um almoço no Hotel Grão Vasco, durante o qual foi homenageado Pedro Machado, presidente da Entidade Regional Turismo Centro de Portugal, com a entrega do ‘Beirão de Mérito’, a mais alta distinção da Confraria Grão Vasco.

A Lição de sapiência esteve a cargo de Paulo Pinto de Albuquerque, professor Catedrático da Universidade Católica de Lisboa, Doutor Honoris Causa pelas Universidade de Edge Hill, no Reino Unido, e de Kharkiv, na Ucrânia, e antigo juiz do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.

A atuação da Tuna Sabores da Música e a entrega de lembranças foram os momentos finais. O ‘Mestre de Cerimónias’ foi Miguel de Almeida, figura conhecida do meio viseense e membro da Federação do Folclore Português, que contou com o apoio do Grupo Etnográfico “As Tricanas de Vildemoinhos”.

No final do almoço, o Almoxarife da Confraria Grão Vasco, José Ernesto Silva, recebeu uma Moção de Honra ao Mérito da Academia de Filosofia e Ciências da Casa Lucentina.

Ígor Lopes