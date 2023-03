Confirmado Mundial com 48 seleções

A FIFA aprovou o novo formato competitivo do Campeonato do Mundo de 2026 de futebol, que será disputado por 48 seleções, divididas em 12 grupos, ou seja mais 16 equipas do que o habitual na prova.

Esta foi uma das decisões que saíram do 73.º congresso do organismo, que decorreu em Kigali, no Ruanda, sendo que ficou igualmente definido que a final do Mundial2026, que vai ser organizado por Estados Unidos, Canadá e México, terá lugar em 19 de julho.

A proposta foi aprovada por unanimidade pelo Conselho da FIFA, que, assim, deixou ‘cair’ uma outra opção, que contemplava um formato de 16 grupos com três seleções cada.

Além do aumento de 32 para 48 equipas, o Campeonato do Mundo passará a integrar 16 avos de final, ao contrário do que vinha sucedendo até agora, em que os dois primeiros classificados dos oito grupos apuravam-se para os oitavos de final.

Desta forma, em 2026, além dos dois primeiros classificados, também se apurarão para os 16 avos de final os oito melhores terceiros colocados, um pouco à semelhança do que já sucede no Campeonato da Europa, em que também se apuram os quatro melhores terceiros, mas, no caso, para os ‘oitavos’.

O calendário do Mundial2026 incluirá, assim, um total de 104 partidas, ou seja mais 40 do que atualmente.

O Conselho da FIFA aprovou ainda a criação de um grupo de trabalho para discutir e implementar princípios de bem-estar dos futebolistas, como por exemplo períodos obrigatórios de descanso.