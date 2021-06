Confirmado: Mourinho e Fonseca fazem intercâmbio de clube

O Tottenham tem já um acordo de princípio com Paulo Fonseca para que o treinador português assuma o comando da equipa. O contrato entre as partes será válido por duas épocas, com opção de estender por mais uma.

O acordo ficou estabelecido numa reunião entre Paulo Fonseca com o novo diretor desportivo do clube, o italiano Fabio Paratici, ficando dependente da obtenção por parte do treinador português da obrigatória autorização de trabalho em Inglaterra.

Além disso, o presidente do clube, Daniel Levy, encontra-se de férias nas Bahamas, devendo ser ele a fechar definitivamente o acordo estabelecido.

Paulo Fonseca prepara-se assim para assumir o cargo que até abril passado foi de José Mourinho, curiosamente o seu sucessor na Roma, clube no qual Fonseca trabalhou nas últimas duas temporadas.