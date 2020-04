Confinamento: as novas medidas em alguns países europeus

O Presidente da República decretou esta quinta-feira a segunda prorrogação do estado de emergência em Portugal, até 2 de maio, para permitir medidas de contenção da covid-19, e disse esperar que seja a última.

“Acabo de assinar a segunda – e desejo, e todos desejam, a última – renovação do estado de emergência, para vigorar até às 24 horas do dia 2 de maio”, afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, numa comunicação ao país, a partir do Palácio de Belém, em Lisboa.

O estado de emergência vigora em Portugal desde o dia 19 de março e, de acordo com a Constituição, não pode ter duração superior a 15 dias, sem prejuízo de eventuais renovações com o mesmo limite temporal.

Também hoje, na Assembleia da República, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou esperar “que esta seja a última vez” que se decreta o estado de emergência em Portugal.

A decisão das autoridades portuguesas coincide com as de boa parte dos países da União Europeia, tais como Bélgica, Luxemburgo ou Alemanha.

No Luxemburgo as medidas de aligeiramento do confinamento são visíveis já na próxima segunda-feira pois serão retomadas atividades tais como as atividades de construção civil, lojas de artigos de bricolage, etc. No dia 4 de maio o Luxemburgo espera abrir as universidades e liceus. Apesar destas decisões, o grão-ducado continua a proibir a organização de eventos festivos públicos até 31 de julho.

Na Alemanha as medidas de confinamento mantêm-se até 3 de maio tal como em Portugal, mas as autoridades permitem a abertura de comércios mas com limitações relativas à superfície, ou seja, podem abrir lojas com superfície superior a 800 metros quadrados. Os alemães esperam abrir as escolas a partir de 27 de abril. Tal como noutros países, a Alemanha preconiza o uso de máscara nos transportes públicos e comércios.