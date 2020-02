Conferências contam história de Aristides Sousa Mendes

A historiadora Irene Flunser Pimentel realiza, no final do presente mês, duas conferências no Luxemburgo subordinadas ao tema “Refugiados em Portugal e a ação de Aristides de Sousa Mendes, cônsul em Bordéus, em 1940”.

No dia 19 de fevereiro a investigadora da Universidade Nova de Lisboa fala em francês na Universidade do Luxemburgo, pelas 19h00. No dia seguinte, à mesma hora, o Centro Cultural Português – Camões recebe a versão em português da conferência.

Segundo comunicado enviado ao BOM DIA, as conferências acontecem por ocasião da exposição «Aristides de Sousa Mendes: Un consul portugais entre la conscience humaine et la raison d’État» patente nos Arquivos Nacionais do Luxemburgo, de 28 de novembro a 22 de fevereiro.

A nota enviada à redação do BOM DIA dá conta de que estas conferências nascem de uma colaboração entre a Embaixada de Portugal, o Centro Cultural Português e do Leitorado de Português do Instituto Camões na Universidade do Luxemburgo.