Conferência em Differdange ensina-o a prevenir a demência

A conferência sobre como prevenir as doenças degenerativas do cérebro realizar-se-á a 2 de abril, entre as 16h00 e 18h00, no Aalt Stadhaus, contando com a participação da Dra. Fabiana Ribeiro.

A organização do evento está entregue ao Info-Zenter Demenz, à Comuna de Differdange e à Universidade do Luxemburgo.

As inscrições, limitadas ao número de lugares existentes, podem ser efetuadas através de contacto telefónico, pelo 264700, ou através do [email protected], até ao dia 30 de março.

O evento decorrerá em português e no final haverá um aperitivo oferecido pela cidade de Differdange.