Conferência de talento em Portugal

A plataforma “Portugal Agora” organiza quarta-feira, 23 de fevereiro, no Lisbon Workhub, às 17h00, a conferência Portugal: Novo Hub de Talento Global?”. O primeiro evento do ano do projeto tem como objetivo debater como o país pode, de forma estratégica, ambicionar ir mais longe na atração de talento.

A Conferência “Portugal: Novo Hub de Talento Global?” discute como aproveitar melhor as condições e catapultar uma maior ambição para a atratividade de talento. Evento organizado pela plataforma “Portugal Agora” é gratuito e aberto a participação mediante inscrição, num formato híbrido presencial e online.

Partindo do facto de que nos últimos anos Portugal ter criado um ecossistema atraente para o talento – desde freelancers a investimentos de grandes empresas – o “Portugal Agora” defende a definição de uma estratégia de atratividade para os vários segmentos profissionais com o estabelecimento de objetivos e ações para a sua concretização.

“Nesta fase pós-pandemia, em que o paradigma de flexibilidade do trabalho vai prevalecer, devemos ter a ambição de ir mais longe”, afirma o presidente da direção do “Portugal Agora”. “Há que proporcionar condições e recursos para que, com escala e de forma sustentável, sejamos a escolha de profissionais que possam acrescentar competências e valor à economia portuguesa”, resume Carlos Sezões.

Para o fazer, a conferência conta com as intervenções de Sofia Tenreiro, investidora, gestora e membro da YOP, Hugo de Sousa, Managing Partner da Inovation by Kaizen, Patrícia Cristóvão, Diretora de RH da SAP e Alf Franzoni, Diretor de Global Business Services e LX Techhub da Siemens, que irão abordar, entre outras temáticas, o aproveitamento da mobilidade pós-pandemia, os atributos-chave para a atração de talento ou a legislação laboral na atração de profissionais. A entrada é livre.

O pano de fundo é o aproveitamento das vantagens competitivas de Portugal, no contexto do mundo globalizado, no intuito de facilitar a passagem da estratégia à ação – gerando propostas concretas para políticas públicas ou iniciativas da sociedade civil, assente numa lógica de facilitação de consensos e gestão de recursos e condições para a sua concretização.