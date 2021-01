Conferência “Building the Future” arranca já este mês

O maior evento do ecossistema empresarial português dedicado à transformação digital acontece nos próximos dias 26, 27 e 28 de janeiro. Uma iniciativa liderada pela Microsoft e desenvolvida pela iMatch, o Building the Future reunirá mais de 40 parceiros, em 100 horas de transmissão e mais de 200 oradores para uma audiência de cerca de 20 mil online pessoas.

Será global, digital e o mais interativo de sempre, com todos os conteúdos disponíveis “on demand” e possibilidade de interação com a audiência, oradores e parceiros, numa plataforma de MatchMaking. “Marcamos 2021 como um espaço de reflexão, no qual o Building The Future será economia, educação e impacto”, avança a organização.

Julia White, Corporate VP da Microsoft, Aubrey de Grey, Chief Science Officer da Sens Research Foundation, Pascal Finette, Singularity’s Chair for Entrepreneurship & Open Innovation, Gonçalo Muñoz Abogabir, Co-Founder da Triciclos, Anthony Salcito, VP da Worldwide Education da Microsoft e Limor Magaznik, Managing Director do Israel Tech Policy Institute serão alguns dos nomes presentes na edição de 2021.

Da democratização da Inteligência Artificial, à medicina regenerativa e processos de envelhecimento na Sociedade, passando pelo papel que a data representa no reinventar dos negócios, à necessidade de criarmos modelos de negócio sustentáveis, são alguns dos temas do Building the Future e que irão definir e re-imaginar o futuro.

Com sessões como Age is just a Number, que reunirá jovens portugueses com menos 30 anos com projetos tecnológicos inovadores; NOS Startup World, um programa dedicado ao empreendedorismo nacional que reunirá cerca de 50 startups; o programa Altice Smart Cities, que abordará o impacto da inovação nas cidades inteligentes e ainda as Fidelidade WellBeing Sessions, que irão ajudar os participantes a equilibrar a exposição digital entre as conferências.

O terceiro dia do evento – Edu Day – será inteiramente dedicado à Educação e Tecnologia e irá destacar iniciativas como o Job Pitch Challenge, a maior caça ao talento em Portugal, que possibilita o acesso direto de estudantes e recém-licenciados a CEOs e Top Managers das maiores empresas em Portugal.