Confederação quer saber como a pandemia afetou associações portuguesas

A CCPL, em colaboração com a Maison des Associations, lança um questionário sobre o impacto financeiro do COVID nas actividades das associações portuguesas no Luxemburgo. A Confederação das Comunidades Portuguesas no Luxemburgo (CCPL), através da sua presidente, Elisabete Soares, acaba de solicitar às associações do Luxemburgo que respondem a uma sondagem.

“A CCPL e as federações que representa, lança este questionário para analisar os problemas inerentes a esta crise”, afirma Elisabete Soares.

O objetivo do inquérito é conhecer de que forma esta crise afectou as atividades das associações, como é que as associações se reorganizaram e até que ponto os calendários de atividades foram afetados.

O questionário – disponível aqui – deve ser preenchido online até 21 de junho.

Em caso de dificuldades de preenchimento, a CCPL informa que pode ser impresso e enviado para CCPL, 30, Rue de L’Industrie L-8069 Strassen.