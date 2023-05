Conduz um SUV? Tenha cuidado com os Tyre Extinguishers

Os ativistas do clima tornaram-se cada vez mais originais nas suas ações nos últimos anos, deitando sopa em obras-primas, interrompendo partidas de futebol e ténis, fechando rodovias e postos de gasolina e – no caso dos Tyre Extinguishers” (extintores de pneus, em português) que recebem instruções de um site anónimo, alegando ter desativado mais de 11.000 SUVs em 17 países do mundo.

O jornal Politico seguiu, na Bélgica, Claude e um grupo de amigos para testemunhar este novo tipo de desenvolvimento no ativismo climático. Uma ala pequena, mas significativa, do movimento verde já não ataca apenas executivos e políticos ligados aos combustíveis fósseis que estão sendo visados; agora, os civis, os cidadãos comuns agora são um alvo.

Claude e seus companheiros de viagem consideram as suas ações “irritantes”, sim, mas também parte de uma luta existencial. Para eles, este é o próximo passo depois de esgotar atos democráticos normais como participar nas eleições, fazer protestos pacíficos, criar lobbies ou desinvestimento.

Os Tyre Extinguishers apontam para os investimentos em usinas de carvão ou a expansão da produção de petróleo e gás como evidência de que a humanidade continua alimentando o seu próprio apocalipse. “Não sei como não consegue ver isto”, disse Claude ao repórter do Politico. “O que são alguns pneus furados diante de uma crise climática que pode acabar com a civilização?”, concluiu o ativista.