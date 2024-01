Condutores europeus perto de terem carta de condução eletrónica

Em março passado, a Comissão Europeia propôs aos Estados-Membros um novo pacote para modernizar as regras relativas às cartas de condução e melhorar a segurança dos utentes da estrada.

Esta iniciativa inclui uma nova carta de condução digital para facilitar a comprovação da identidade e competências de condução em todos os países da UE, que pode ser muito semelhante à da imagem acima.

O pacote também propõe remover obstáculos à mobilidade transfronteiriça, reforçar a tolerância zero para condução sob efeito do álcool, melhorar o intercâmbio transfronteiriço de informações sobre infrações de trânsito e inibições de condução e garantir que não haja impunidade para quem viola as regras de segurança no trânsito.

Estas propostas ajudarão a alcançar o nosso objetivo de reduzir para metade o número de vítimas mortais e de feridos graves nas estradas até 2030.

Saiba mais aqui.