Condutor do BMW que causou pânico em Portugal está internado em França

O condutor do BMW que perseguiu e abalroou vários veículos em estradas do norte, nomeadamente em Valongo, Famalicão e Santo Tirso, já foi identificado.

Trata-se de um emigrante originário da Guarda, que entretanto regressou a França, onde vive há vários anos, e onde foi internado devido a uma perturbação psíquica.

Recorde-se que na semana passada, uma viatura de matrícula francesa foi filmada várias vezes a provocar distúrbios nas estradas no norte do país ao circular de modo a desrespeitar as regras de trânsito, tentando embater noutros veículos.

Vídeos da viatura a circular na A41, em Valongo, e ainda na Estrada Nacional 105, em Santo Tirso, espalharam-se pelas redes sociais, e o carro acabou por ser intercetado com múltiplos danos condizentes com as imagens, na semana passada, em Famalicão.

Segundo o que o jornal O Minho apurou, foi o próprio quem chamou a assistência em viagem de uma seguradora para Riba d’Ave, Famalicão, na segunda-feira da semana passada, depois de ter ficado com um pneu furado devido às manobras perigosas e embates em carros que fez, muitas vezes a alta velocidade.

Essa ativação, em conjunto com a visualização de um sistema de videovigilância em Riba d’Ave, a poucos metros de onde se encontrava o carro, fez com que a GNR conseguisse identificar o carro que se encontrava abandonado, sendo que o condutor já tinha fugido do local quando as autoridades chegaram.

Nessa noite, o Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR apreendeu o veículo, tendo entretanto conseguido chegar à identificação do condutor, segundo o Jornal de Notícias.

“Era um emigrante em França natural da Guarda. Entretanto, as diligências permitiram estabelecer que o condutor sofria de uma perturbação psíquica e que, tendo regressado a França, foi lá voluntariamente internado”, explica a GNR.

O homem deverá ser indiciado pelos crimes de dano e condução perigosa pelo Ministério Público português, que irá dar continuidade ao processo juntamente com as autoridades francesas.