Condenado por assaltos no Porto refugiava-se em Toulouse

As autoridades policiais detiveram em França e extraditaram para Portugal um dos coautores de três roubos à mão armada em gasolineiras de Paredes que fugiu após ser condenado a cinco anos e três meses de prisão, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Diretoria do Norte da Polícia Judiciária informa que o homem, de 31 anos, foi capturado na região de Toulouse, na sequência de diligências articuladas com a Unidade de Cooperação Internacional (Unidade Nacional Europol) e com as autoridades francesas.

O detido, “após ser julgado e condenado a pena de cinco anos e três meses de prisão, refugiou-se em França, onde veio a ser localizado e extraditado no âmbito de um mandado de detenção europeu, tendo agora dado entrada em estabelecimento prisional para cumprimento de pena”, afirma a polícia portuguesa.

Os três roubos nos postos de abastecimento de combustíveis de Paredes, no distrito do Porto, foram consumados sob ameaça de arma de fogo em novembro e dezembro de 2012.

Um segundo envolvido nos crimes já estava preso.