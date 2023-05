Eu gosto muito do pessoal que perde o telefone ou fica sem acesso aos números e depois vem para o Facebook pedir que que lhes enviem o número através de Mensagem Privada.

Gosto porque a perder números de telefone, é sempre em grande estilo e com classe, e acabo por perder os números todos. Quem perde os numeros de telefone alheios, conhece de cor o que os organizadinhos nos vão dizer e aconselhar, “devias isto e aquilo” e um tipo que recuperar os número e é de evitar sermões e gajos que “sabem tudo sobre nunca perder números de telefone alheios”.

Além de mais, é giro quando um politico importante perde os numeros, faz um apelo público para os recuperar e mando mensagem do género “Companheiro, foi necessário teres perdido os números para voltarmos a falar. Na verdade, não falávamos desde o Congresso de 1998. Certamente ainda te lembras de mim”. E depois enviamos o nosso número. Em geral agradecem, lembram-se de mim, e dizem que temos que combinar um almoço para metermos a conversa em dia.

Mas eu não estava preparado para o que me aconteceu numa sexta-feira há coisa de duas ou três semanas. Telefonei para um tipo que tem uma parceria de negócios comigo, e para minha surpresa, o gajo atendeu imediatamente e muito empolgado diz:

-“Show me the money”.

Como eu conhecia o concurso da Rádio Comercial, disse-lhe que era Pedro Guimarães a ligar e não era para lhe dar 10.000€. Lamentou a sua sorte, referiu que nem no Euromilhões lhe sai o que quer que seja.

Ao que eu referir que é de facto uma tristeza ter que trabalhar, e no eu caso nem a trabalhar, nem com heranças fico rico e só me resta o gamanço ou o jogo para ter algo de meu. Ao mesmo tempo que lamentava que ele ainda não tivesse o meu número no seu telefone. Que não, que era preferia apontar numa agenda de papel como no tempo do pai dele.

E a conversa entre desgraçados poderia ter continuado, não fosse ele dizer abruptamente ter dito:

-Desculpe, tenho que desligar! Há um outro número desconhecido a ligar-me e pode ser do concurso.

Pedro Guimarães