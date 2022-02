Concertos, exposições e debates na sede da Temporada Cruzada

A Casa de Portugal – André de Gouveia, sede da Temporada Cruzada Portugal-França, recebe a partir de quarta-feira vários eventos culturais.

No âmbito da Temporada Portugal-França, que se iniciou na passada sexta-feira, vários locais vão receber concertos, debates e exposições na capital francesa.

A Casa de Portugal – André de Gouveia, juntamente com outros espaços do campus da cidade internacional universitária de Paris, organizam ainda simpósios e reuniões relacionadas com a comunidade LGBTQIA+.

François Couturier e José Inácio abrirão os mais de 60 eventos na Casa de Portugal com um diálogo de piano e jazz. Outros temas serão também abordados em exposições fotográficas ou debates com deputados, como a igualdade, a inclusão, a juventude e o futuro sustentável.

A Casa de Portugal terá programação até ao fim de outubro. Saiba mais aqui.