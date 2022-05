Concertos em Portugal em junho

No princípio do mês de junho vamo-nos deparar com vários estilos de bandas nos palcos portugueses.

A banda musical Dead Can Dance vai atuar logo nos dias 1 e 2 no Coliseu de Lisboa. Os seus sons são muito diferentes dos habituais que se têm ouvido nos últimos tempos na rádio, televisão e ao vivo. A sua música de género comtemporânea, vai buscar influências no folclore. O seu estilo expressa pois, ritmos populares e étnicos. O grupo nasceu nos anos oitenta na Austrália. Os Dead Can Dance já são conhecidos internacionalmente pela sonância de rock gótico, dark wave e post-punk. Também os seus vídeos são fora do vulgar.

Os Toy Dolls irão tocar as suas melodias de estilo Punk no dia 3 de Junho em Lisboa. Entre outros títulos de canções, aquela canta “We`re Mad” e “Nellie the Elephant”. Este grupo punk é de origem britânica e expressam a sua inspiração, usando roupas coloridas e enpalhaçadas.

Os Guns n`Roses ainda vão dar um concerto no dia 4 de junho no Passeio Marítimo de Algés. O vocalista do grupo é bem conhecido por gostar de usar um lenço na testa durante as suas atuações. E todos os membros da banda usaram durante muitos anos os seus cabelos longos, volumosos ou melhor, desgrenhados.

Este grupo de música revela o seu estilo heavy metal com um grande júbilo. Os seus trabalhos foram essencialmente gravados pela Geffen Records, empresa discográfica de Santa Mónica nos Estados Unidos da América. A empresa discográfica, por sua vez, já cooperou com muitos outros cantores e bandas conhecidas, tais como Kylie Minogue, Neil Youg e Nirvana.

Braga espera por uma grande cantora no dia 5 de Junho no Altice Forum – Dua Lipa. Esta artista famosa e muito profissional atua de igual forma no dia 6 de Junho em Lisboa no Altice Arena. Dua Lipa é conhecida internacionalmente pela a qualidade do ritmo da sua música, letras inovadoras e atuação interessante nos palcos e nos vídeos. Esta cantora nasceu em Inglaterra, sendo descendente de uma família do leste europeu. E também o seu pai era músico. Dua Lipa começou a cantar muito nova, escolhendo títulos de David Bowie e Radiohead. E ela própria adora compor música.

Vale a pena referir que Dua Lipa abriu os concertos de Bruno Mars em 2017. A intérprete já ganhou vários prémios, entre outros, o Grammy Award para a Best Dance Recording e o MTV Europe Music Awards como a melhor artista nova. E as suas canções “Be the One”, “Fever”, Dont Start Now” e “Last Dance” são muito conhecidas.

Teresa Cavaco Howe