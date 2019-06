Concerto final da Luso Academy em colaboração com o BOM DIA

A Luso Academy irá promover o seu concerto final do ano letivo 2018/2019 no Luxemburgo com um repertório erudito e em português.

Os diferentes alunos de violino, viola de arco, guitarra e piano interpretarão várias peças clássicas e alguns temas mais atuais.

Este ano será especial pois irá ser interpretada uma das músicas compostas pelos alunos, que faz parte do projeto Canta Poema em que a Luso Academy colabora com o BOM DIA.

Este concerto é a favor do projeto em Timor Leste e conta com a colaboração do Centro Social e Cultural Português em Esch-sur-Alzette, no dia 16 de Junho pelas 17h30min no Centro Ariston em Esch sur Alzette.

