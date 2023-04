Concerto e folclore celebra 27 anos de cultura portuguesa em Andorra

O Grupo de Folclore Casa de Portugal sediado no Principado de Andorra irá celebrar o 27º aniversário com um conjunto de atividades culturais de forma a promover a cultura tradicional e popular portuguesa no Principado.

Assim, no sábado 29 de abril a partir das 22 horas, o Complexo Sociocultural da cidade de Encamp será o palco para o Concerto musical com o Grupo Euphória seguido do cantor Carlos Pires e a sua banda. O Grupo Euphória está formado por um duo residente no Principado de Andorra e apresenta nos seus concertos um repertorio de música popular portuguesa. A seguir o cantor e instrumentista Carlos Pires, natural de Lagoa (Fafe) e residente em França, contagiará o público assistente com a música popular acompanhado da sua banda e da sua inseparável concertina.

No domingo, dia 30 de abril pelas 15:30 horas, o mesmo palco irá acolher o Festival Internacional de Folclore com a presença do grupo anfitrião e dos grupos convidados: o Esbart Laurèdia de Sant Julià de Lòria (Principado de Andorra) e da Ronda Típica de Carreço, grupo fundado a 29 de dezembro de 1998, que viaja propositadamente desde Viana do Castelo para apresentar as danças e o trajar daquela região minhota.

No final do festival o grupo anfitrião vai preparar um convívio com os grupos, autoridades e o público assistente onde poderão degustar algumas iguarias portuguesas.

O Grupo de Folclore Casa de Portugal é uma entidade fundada em 1 de maio de 1996 que promove a cultura tradicional e popular portuguesa em Andorra e além fronteiras. É membro aderente da Federação do Folclore Português e sócio de honra do município de Viana do Castelo.