Concerto de Tony Carreira em Paris já tem data marcada

O concerto de Tony Carreira que estava marcado para o passado dia 10 de abril, no Olympia, em Paris, foi cancelado devido à pandemia da covid-19. A organização já fez saber que uma nova data foi agendada e que o cantor português estará junto da comunidade portuguesa a 22 de janeiro de 2022.

Veja o comunicado em baixo:

“Como é do vosso conhecimento, há algumas semanas anunciámos o adiamento do concerto de Tony Carreira no Olympia, sem data definida. O plano nacional de vacinação francês estima a obtenção da imunidade coletiva na Europa no final do outono de 2021 e, de acordo com a disponibilidade do Olympia, acreditamos que o mês de janeiro será, sem dúvida, a melhor aposta para um concerto sem novos adiamentos e com total segurança.

Assim, informamos que este concerto fica agendado para sábado, 22 de janeiro de 2022.

Todos os bilhetes já adquiridos mantêm-se válidos para esta nova data.

Se, por algum motivo, a sua presença estiver comprometida, pode solicitar o reembolso até 30 de junho de 2021”.