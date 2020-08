Concerto de Piruka na plataforma CLIVEON

Depois do concerto de Fernando Daniel que serviu como lançamento do seu novo disco “Presente” e do concerto de aniversário de Fafá de Belém, diretamente de Fátima para o Mundo, a CLIVEON irá ter no próximo dia 13 de agosto um concerto de Piruka. Este espetáculo que irá acontecer no Hard Club do Porto custa 2 euros via streaming ou 15 para estar no local em plateia VIP.

Piruka é indiscutivelmente um dos artista com maior impacto social e musical dos últimos 5 anos em Portugal.

Apesar de neste momento ser o maior ícone dentro do seu segmento, o seu alcance vai muito para além do Hip-Hop. A sua legião de fãs é devota a tudo o que ele diz, veste e faz. Tornando-o, assim, um dos maiores trendsetter da sua geração.

A CLIVEON quer dizer Culture Live Online e é a plataforma de streaming líder de mercado em Portugal. Esta plataforma direcionada à cultura nascida de Portugal para o Mundo, organiza, produz e transmite desde o dia 1 de Julho espetáculos diversificados com alguns dos maiores nomes do panorama nacional: Pedro Abrunhosa, Carolina Deslandes, António Raminhos, Maurício Meirelles, Ana Arrebentinha, Os Azeitonas, Fáfa de Belém, Fernando Tordo, Mundo Segundo, Fernando Daniel, Os Nova, Daniel Pereira Cristo, Filipe Pinto, Eduardo Madeira, Manuel Marques, Rouxinol Faduncho e Bezegol.