“Concept car” da Nissan inspira-se nos cavaleiros medievais

Os princípios fundamentais dos automóveis permaneceram essencialmente inalterados durante mais de um século. Mas agora, com a adoção em massa dos automóveis elétricos, surgem novas oportunidades de reinventar as formas como construímos e configuramos os automóveis e como os integramos nas nossas vidas.

A revolução dos automóveis elétricos está também a mudar o vocabulário da indústria automóvel. A Nissan fez isso mesmo quando o Ariya Concept subiu ao palco no Salão Automóvel de Tóquio do último ano, com a sua estética moderna, simples mas poderosa, denominada Futurismo Japonês Intemporal e na qual se destaca uma “grelha” dianteira tipo “escudo”.

O Nissan Ariya Concept é o primeiro exemplo de um rumo de design totalmente novo para a empresa. Possui um habitáculo topo de gama espaçoso, com tecnologia avançada e uma carroçaria que transmite a natureza pura e limpa dos automóveis elétricos, que não necessitam de uma grelha aberta tradicional para permitir que o ar arrefeça o motor. Como resultado, os designers puderam fazer experiências com a característica grelha V-motion da Nissan, criando o “escudo” exclusivo deste protótipo.

Os tradicionais escudos utilizados nas batalhas medievais combinaram função e design, utilizando materiais resistentes com designs complexos destinados a comunicar prestígio e força. O escudo do Ariya Concept partilha a mesma afirmação, oferecendo muito mais do que um espaço estético reservado para uma grelha. O visual final e a sua aplicação não apenas são impressionantes, como também permitem que a tecnologia avançada que lhe está associada lide com os elementos de design sem interferências.

«Ao substituir a grelha convencional pelo escudo tecnológico, com textura 3-D inovadora que vai para além da estética, pretendíamos destacar a tecnologia do automóvel que está imediatamente atrás das superfícies», afirmou Alfonso Albaisa, Vice-presidente Sénior de Design Global na Nissan. «Neste caso, a tecnologia avançada que ajuda o Ariya Concept a “ler” a estrada e a visualizar coisas que o condutor não consegue ver, tornando o invisível visível».

O Ariya Concept é a derradeira expressão da liberdade de design. A plataforma de automóvel 100% elétrico do protótipo permitiu novas abordagens a componentes existentes, eliminando limitações fundamentais.

As grelhas tradicionais de um automóvel de combustão interna assumiram desde a sua criação todas as formas e formatos, mas era necessário manter um nível de arrefecimento para o sistema de arrefecimento do motor do veículo e que fossem suficientemente fortes para resistir a impactos, de pedras por exemplo. Estes aspetos funcionais limitaram o seu design e aparência.

Uma vez que o Ariya Concept não tem qualquer motor térmico, uma grelha, no sentido convencional, é desnecessária. Os designers decidiram adaptar este espaço para adicionar um novo tipo de painel dianteiro. O escudo é construído como uma peça única com um padrão geométrico tradicional japonês integrado para uma nova expressão de automóvel elétrico, mas que deixa transparecer o J-ADN da Nissan.

«A superfície não tem quaisquer falhas», explicou Giovanny Arroba, Diretor do Programa de Design. «É suave como uma camada de água calma, com o padrão kumiko imediatamente sob a superfície».

Captar esta tranquilidade foi, por si só, um desafio. Arroba e a equipa de design deram início aos trabalhos testando todos os elementos do escudo, da espessura do material à quantidade de camada metálica na tinta que permite realçar o padrão kumiko, reinventado para a era dos automóveis elétricos.

Para proteger o escudo e a tecnologia contra condições meteorológicas adversas e detritos na estrada, os designers utilizaram o mesmo material de policarbonato resistente que protege os faróis do automóvel. Estes pretendiam que o escudo fosse não só suficientemente resistente, mas também tivesse um visual fantástico, proporções aerodinâmicas e incorporasse totalmente a nova linguagem de design de Futurismo Japonês Intemporal da empresa.

«Claro que, com um protótipo, poderíamos ter seguido outras abordagens», declarou Arroba. «Mas quisemos encontrar um equilíbrio autêntico entre a intenção de estilo e os requisitos mecânicos».

O Ariya Concept incorpora a visão de Mobilidade Inteligente da Nissan para o transporte pessoal, segundo a qual a eletrificação e inteligência dos automóveis irá proporcionar experiências de viagem simples e adaptativas, sem acidentes ou emissões nocivas. A nova filosofia de design da Nissan apoia diretamente esta visão através da combinação de tecnologia avançada, incluindo segurança, conectividade e interfaces homem-máquina, com uma abordagem minimalista para se adaptar na perfeição ao estilo de vida do cliente.

O escudo do Ariya Concept destaca-se como um dos elementos principais em que os designers se concentraram e que poderia existir no mundo real. O automóvel parece pronto para conquistar as ruas de Tóquio, ou qualquer cidade global. Funcionalidades como o premiado sistema de assistência avançada ao condutor ProPILOT 2.0, e-Pedal e o sistema de controlo de tração integral de motor duplo e-4ORCE já foram testadas.

Os protótipos sempre foram uma ferramenta para ajudar a visualizar o futuro. Mas o Ariya Concept mostra também como será o desempenho real dos futuros automóveis da Nissan.