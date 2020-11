Conceição preparado para receber o Marselha

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, antecipou “dificuldades” no jogo frente ao Marselha, da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol, alertando que os franceses não são um “clube da esquina”.

Quando confrontado com o facto de os marselheses ainda não terem vencido nem marcado golos nesta fase da competição, o treinador dos ‘dragões’ não valorizou esses dados e vincou a qualidade do adversário.

“O Marselha não é o clube ali da esquina. Tem um contexto competitivo acima da liga portuguesa. Teve mais tempo para se preparar, tem um treinador que já ganhou a Liga Europa e outros títulos, reconhecido como um dos melhores, e um plantel com jogadores que vão às suas seleções. Vamos apanhar um adversário difícil, mas temos responsabilidade”, vincou Sérgio Conceição.

O treinador portista mostrou conhecimento das diferentes estruturas táticas usadas pelo Marselha, mas quando questionado sobre qual adversário que espera no jogo desta terça-feira, preferiu colocar o foco no seu grupo.

“Estamos preparados para as dinâmicas e individualidades do adversário. Não sabemos se vai entrar na expectativa ou mais pressionante, mas temos de estar preparados para esses cenários. Vêm com mais dias de descanso e isso é sempre uma vantagem”, analisou Sérgio Conceição.

O técnico dos azuis e brancos fez também uma análise à recente prestação irregular da sua equipa no campeonato nacional, nomeadamente na vertente defensiva com os golos sofridos, mas garantindo ter “um grupo de trabalho que percebe quando o desempenho é bom ou quando não é tão bom”.

“Não é um problema do setor defensivo ou do guarda-redes, é um problema de toda a equipa. Conseguimos identificar o porquê de sofrer golos. Sabemos que algo de anormal está a acontecer, mas estamos atentos a isso”, garantiu.

Após uma inesperada derrota, para o campeonato, frente ao Paços de Ferreira (3-2), Sérgio Conceição foi questionado sobre a gestão emocional a fazer no grupo, na preparação deste desafio com o Marselha, considerando que tem de ser um “processo natural”.

“Os jogos são preparados ao pormenor, olhando para o adversário, para as suas individualidades e como funciona o coletivo. E há depois o que queremos para o jogo. É conveniente que quando se muda de uma competição para a outra mudar o ‘chip’, mas de uma forma natural. As equipas são obviamente diferentes, mas a preparação, o nosso rigor, é exatamente o mesmo”, explicou.

Mostrando “muito respeito pelo Marselha” e reconhecendo que o conjunto francês “tem de pontuar para manter aspirações de passar à próxima fase”, Sérgio Conceição prometeu uma equipa “que tudo vai fazer para vencer”, mesmo tecendo elogios ao técnico adversário, o português André Villas-Boas, e à sua passagem pelo FC Porto.

“O André esteve aqui, nos chamados anos dourados em termos de estabilidade financeira e de qualidade do plantel. Mas há treinadores que tiveram essa estabilidade e qualidade, e não conseguiram ganhar e ele conseguiu. É reconhecido por toda a gente pelo trabalho que fez no FC Porto”, vincou.

Sérgio Conceição partilhou, ainda, a dúvida sobre a utilização do defesa central Pepe para este jogo, devido a lesão.

“Saiu do treino depois dos 15 minutos iniciais. Não é ‘bluff’, infelizmente. Vamos tentar, vou falar com ele, com o departamento médico, para ver se segue para estágio, mas vai ser difícil”, revelou.

Ausências certas são as do defesa Marcano e do guarda-redes Mbaye, que recuperam de lesões, enquanto que, em sentido inverso, o lateral esquerdo Zaidu volta entrar nas opções da equipa, depois da ausência no último desafio, por castigo.

O FC Porto, que segue no segundo lugar do grupo com três pontos, recebe esta terça-feira o Marselha, que ainda não pontuou e está no quarto e último posto, numa partida agendada para as 20:00, com arbitragem do espanhol Antonio Mateu Lahoz.