Conceição pede inteligência para vencer AC Milan

Sérgio Conceição pretende um Porto “inteligente emocionalmente” e a “não pensar em resultados”, na partida de quarta-feira, frente aos italianos do AC Milan, da quarta jornada do grupo B da Liga dos Campeões.

Os ‘dragões’, que somam quatro pontos, partem para este desafio com um pouco mais de conforto na tabela do que os milaneses, que ainda não pontuaram e têm neste jogo, em Itália, a derradeira oportunidade nas suas ambições de qualificação à próxima fase da competição.

“Temos de ser inteligentes a nível emocional, porque os 15 a 20 minutos iniciais nestes ambientes são sempre difíceis. Temos de saber jogar com isso, entrar da mesma forma ou mais fortes do que o adversário, com agressividade, e pausando o jogo quando for necessário. Não acho que temos de abordar o jogo de forma diferente, pensando neste ou noutro resultado, porque isso acabará por ser negativo”, analisou Sérgio Conceição.

Apesar da vitória (1-0), com exibição categórica, frente a este mesmo AC Milan, na ronda anterior da competição, no Porto, o treinador dos ‘azuis e brancos’ não poupa nos elogios ao adversário, lembrando o historial e a presente carreira da equipa no campeonato italiano.

“Têm sete títulos de campeão europeu e quatro mundiais e ainda não perderam na Série A, um dos melhores campeonatos do mundo. [Na ‘Champions’] estiveram a ganhar ao Liverpool e fizeram dois golos em Inglaterra, contra uma equipa que acho que é das melhores equipas do mundo e contra o Atlético Madrid também foi muito equilibrado, e, se calhar, não mereciam perder. Têm muitos pontos fortes”, analisou Sérgio Conceição.

Por isso, o treinador portista perspetiva um desafio “muito difícil”, reforçando que “não é fácil jogar naquele ambiente [estádio de San Siro]”, mas garantindo um FC Porto com o “intuito de conseguir contrariar tudo e ganhar o jogo”.

“Expectativas são sempre as mesmas, independentemente da competição ou do adversário. Os jogos são todos diferentes, é o mesmo adversário de há uns dias, mas este com certeza vai ter a sua história consoante o que fizermos em campo. Independentemente dos jogadores que entrarem no onze do Milan, será sempre fortíssimo, e compete-nos contrariar a qualidade individual e coletiva que têm”, vincou Conceição.

Questionado se o regresso de alguns jogadores importantes às opções dos milaneses e, por outro lado, a possível ausência de elementos como Uribe, no meio-campo do FC Porto, poderá precipitar uma mudança de estratégia na sua equipa, o treinador preferiu não se alongar.

“Não mudamos em função daquilo que é a ausência ou disponibilidade de um jogador. Claro que quanto mais longe estivermos da nossa baliza melhor será, foi isso que se passou no jogo no Dragão. O plano de jogo tem a ver com os pontos fortes do adversário e com aquilo que nós somos. Mas não sou muito de mudar os princípios da equipa em função de um adversário, embora já o tenha feito, frente ao Manchester City”, frisou o técnico.

Sérgio Conceição reconheceu que Wendel, Marcano e Uribe, que não participaram no derradeiro treino da equipa em solo nacional, “dificilmente estarão disponíveis”, retirando mesmo Wendel dos planos para este jogo, embora confessando que os jogadores vão juntar-se à comitiva na viagem para Itália.

Nesse grupo segue Sérgio Oliveira, que também participou na antevisão ao desafio com o AC Milan, manifestando-se “surpreendido” com o facto de o adversário ainda não ter somado pontos nesta fase de grupos.

“Surpreende-me, porque o AC Milan é uma grande equipa. Estamos num grupo muito competitivo e sabemos que eles, não tendo conseguido vencer nos três primeiros jogos, vão querer entrar com tudo para fazer os primeiros três pontos. Vamos tentar contrariar isso”, partilhou Sérgio Oliveira.

O médio dos ‘dragões’ espera “um jogo diferente” daquele que opôs as duas equipas, há algumas semanas, no estádio do Dragão, mas garantiu a mesma ambição da equipa em garantir o triunfo.

“Foi um jogo bem conseguido da nossa parte. Foi 1-0, mas podia ter sido mais. Mas aquilo que importou foram os três pontos. Vai ser um jogo diferente, mas vamos a Milão para tentar assegurar a vitória, pois numa fase com seis jogos, todos são decisivos”, vincou Sérgio Oliveira.

O FC Porto, que segue no terceiro lugar do grupo B, com os mesmos quatro pontos do segundo colocado, o Atlético de Madrid, e menos cinco do que o líder Liverpool, defronta na quarta-feira o AC Milan, que segue no último posto, sem pontuar.

O início da partida está agendado para as 17:45 e terá arbitragem do francês Clément Turpin.