Conceição não quer “comprar por comprar” no mercado de inverno

O treinador Sérgio Conceição mostrou-se reticente quanto à hipótese de o Futebol Clube do Porto se reforçar na reabertura do mercado de transferências, em janeiro de 2023.

“Pela minha experiência no FC Porto, se tivermos de inserir alguém, tem de ser um atleta que não deixe dúvidas. Uma coisa é uma lesão ou a necessidade urgente em relação a uma posição que pensamos que tem de ser reforçada, senão acho que não vale a pena. Não há essa capacidade no mercado nacional de ir buscar alguém que teoricamente não deixe dúvidas ao chegar ao contexto FC Porto, com uma exigência enorme”, observou o técnico, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Arouca, na quarta-feira, para a 14.ª jornada, primeira depois da interrupção do campeonato para o Mundial2022.

A última partida dos campeões nacionais no ano civil antecede a reabertura do mercado, mas Sérgio Conceição assume estar “muito satisfeito” com o seu plantel, consciente da ausência do “poderio financeiro de outros tubarões” para fazer ajustes a meio da época.

“Quando um jogador que possa vir para cá começa a sentir aquilo que é o FC Porto e a estar mais preparado para a nossa exigência diária já está a acabar o campeonato e não vale a pena, sinceramente. Não sei se com isto dei a entender alguma coisa ou não, mas é o meu sentimento, pois já tivemos experiências que não correram tão bem”, rebobinou.

As metas traçadas pelos ‘dragões’ têm “uma visão muito curta” e incidem no embate com o Arouca, que vive o melhor arranque de sempre em seis presenças na I Liga e vem de cinco jogos invictos e três vitórias seguidas no percurso até à ‘final four’ da Taça da Liga.