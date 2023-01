Conceição melhor que Pedroto

Sérgio Conceição suplantou José Maria Pedroto como treinador com mais vitórias no comando ao FC Porto, ao somar a 216.ª na receção ao primodivisionário Arouca, por 4-0, dos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol.

No Estádio do Dragão, no Porto, o brasileiro Galeno (31 minutos) e o espanhol Toni Martínez (54, 57 e 90+3) anotaram os golos dos campeões nacionais, que integram pela sexta época seguida o lote de oito finalistas da prova ‘rainha’ e visitam na próxima fase o Académico de Viseu, após defrontarem o clube da II Liga na ‘final four’ da Taça da Liga.

O ex-avançado internacional português, de 48 anos, que chegou a alinhar pelos ‘azuis e brancos’ como jogador (1996-1998 e 2004), contabiliza ainda 45 empates e 39 derrotas, por entre 661 golos marcados e 246 sofridos, para um aproveitamento de 72% de êxitos.

Quanto ao já falecido José Maria Pedroto, que também jogou no FC Porto, registou 215 vitórias (66,8% de taxa de sucesso), 60 empates e 47 desaires em 322 jogos durante as três passagens no banco (1966-1969, 1976-1980 e 1982-1983), com 722-253 em tentos.

O pódio de treinadores mais vitoriosos dos ‘dragões’ fecha com Artur Jorge (187 triunfos em 255 jogos), seguindo-se Jesualdo Ferreira, Fernando Santos, José Mourinho, o inglês Bobby Robson, o luso-húngaro Mihály Siska, António Oliveira e Vítor Pereira no ‘top 10’.

Sérgio Conceição está a 22 duelos de distância de partilhar igualmente com José Maria Pedroto, que já considerou ser a sua referência, o trono de técnico com mais partidas à frente do FC Porto, quando restam, pelo menos, mais 24 jogos por cumprir em 2022/23.

A temporada tinha começado com o conimbricense a conquistar a sua terceira Supertaça Cândido de Oliveira diante do Tondela, da II Liga, por 3-0, em 30 de julho de 2022, em Aveiro, para igualar Artur Jorge como técnico dos ‘dragões’ mais titulado de sempre, com oito cetros, depois de ter vencido ainda três edições da I Liga e duas Taças de Portugal.

Sérgio Conceição suplantou, depois, Jesualdo Ferreira como mais vitorioso na Liga dos Campeões, ao alcançar o 17.º êxito na receção aos alemães do Bayer Leverkusen (2-0), da terceira jornada do Grupo B, em 04 de outubro, contando atualmente com 20 vitórias em 40 jogos realizados na maior prova europeia de clubes (excluindo pré-eliminatórias).

Em 19 de dezembro, em plena inédita pausa da I Liga para o Mundial2022, foi premiado pela terceira ocasião como Treinador do Ano do FC Porto na gala Dragões de Ouro, por ter comandado o clube à sua nona ‘dobradinha’ e à sétima ‘tripleta’ de sempre em 2022.

Os ‘azuis e brancos’ fixaram como objetivo prioritário para 2022/23 a inédita revalidação do título de campeão nacional na ‘era’ Sérgio Conceição, que está vinculado até junho de 2024 e já representou o clube do seu coração em 389 partidas como jogador ou técnico.

Na carreira de treinador principal, que passou anteriormente por Olhanense, Académica, Sporting de Braga, Vitória de Guimarães ou os franceses do Nantes, passou agora a ter 283 vitórias, 97 empates e 97 derrotas em 477 duelos, numa taxa de sucesso de 59,3%.