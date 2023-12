Conceição justifica empréstimo de jogador que custou 10 milhões

O treinador do Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição, justificou o empréstimo de Gabriel Veron ao Cruzeiro com as repetidas leões que têm condicionado a sua adaptação ao futebol português.

“É um jogador de qualidade e, por isso, o FC Porto contratou-o. Agora, nesses 26 jogos [cumpridos na última temporada], não fez um completo, porque esteve sistematicamente lesionado. Temos profissionais no departamento médico que trabalham muito bem essa recuperação, mas isso também cabe aos jogadores. Controlamos os atletas por duas ou três horas, mas, depois, há um treino invisível para o qual têm de se preparar”, apontou.

Sérgio Conceição falava da cedência do extremo brasileiro ao Cruzeiro por um ano, até dezembro de 2024, com o acordo a contemplar uma cláusula de opção de compra de 10 milhões de euros (ME), durante a conferência de imprensa de lançamento da receção ao lanterna-vermelha Desportivo de Chaves, na sexta-feira, referente à 15.ª jornada da I Liga.

“O futebol é cada vez mais rápido, intenso e tem mais jogos por época. O jogador tem de perceber que depende do seu corpo. Por uma razão ou por outra, o Gabriel Veron teve a infelicidade de se magoar diversas vezes. Quando recuperava, magoava-se outra vez no primeiro treino que fazia com intensidade ou num jogo em que entrasse por cinco ou 10 minutos. Fizemos tudo o que pudemos para ajudá-lo a ter sucesso. Agora, com um novo passo na sua carreira, cabe-lhe preparar-se bem e justificar a qualidade e o investimento que o FC Porto fez nele”, sublinhou o técnico, que nunca utilizou o extremo em 2023/24.

Gabriel Veron, de 21 anos, está de volta ao seu país, quase um ano e meio depois de ter saído do bicampeão brasileiro Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, por 10,3 milhões de euros, para assinar pelos ‘dragões’ por cinco temporadas, até junho de 2027.

O percurso ao serviço do FC Porto foi irregular e teve maior preponderância em 2022/23, quando alinhou pela equipa principal em 26 partidas, com um golo e quatro assistências.

Eleito melhor futebolista do Mundial de sub-17 de 2019, prova conquistada pelo Brasil, o extremo atravessou lesões e questões disciplinares desde a pré-temporada e entrou em definitivo para o boletim clínico em 10 de outubro, ao sofrer uma rotura muscular na face posterior da coxa esquerda no único jogo feito com o conjunto B, da II Liga, em 2023/24.

Gabriel Veron contribuiu para a conquista de uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça Cândido de Oliveira no FC Porto, após já ter arrebatado duas Taças dos Libertadores, uma Supertaça sul-americana, um campeonato brasileiro, uma Taça do Brasil e dois campeonatos estaduais paulistas em plena ‘era’ Abel Ferreira no Palmeiras.

O FC Porto, terceiro classificado, com 31 pontos, recebe o Desportivo de Chaves, 18.º e último, com 10, na sexta-feira, às 20:45, no Estádio do Dragão, no Porto, em encontro da 15.ª ronda do campeonato, sob arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.