Conceição falha “clássico”

Sérgio Conceição foi suspenso por 21 dias na sequência dos protestos dirigidos ao árbitro Hugo Miguel após o Moreirense-FC Porto.

O técnico portista foi expulso pelo árbitro depois do final da partida da 29.ª jornada da I Liga, que terminou com um empate 1-1, por “lesão da honra e reputação” de Hugo Miguel, conforme se pode ler no comunicado do CD da FPF.

“Após o final do jogo, entrou no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem e disse: ‘És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato’. Após a exibição do cartão vermelho, começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: ‘És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do c…, és um ladrão, estás sempre a f…-nos”, escreveu Hugo Miguel no relatório de jogo.

Desta forma, o treinador vai estar ausente do banco dos ‘dragões’ nas próximas quatro jornadas da I Liga, nos jogos com Famalicão (30.ª), Benfica (31.ª), Farense (32.ª) e Rio Ave (33.ª), voltando a dirigir a equipa apenas na derradeira ronda da prova, diante do Belenenses SAD.

Além dos 21 dias de suspensão, Sérgio Conceição foi igualmente punido com uma multa de 10.200 euros.

Já o responsável pela comunicação da equipa de futebol do FC Porto, Rui Cerqueira, foi suspenso por 30 dias e multado em 5.100 euros, pelas mesmas razões do treinador, ou seja, por “lesão da honra e reputação” do árbitro, ao qual disse: “Foram dois penáltis, és uma vergonha.”

Do jogo em Moreira de Cónegos resultaram aberturas de processos disciplinares aos jogadores portistas Uribe e Corona, ao treinador-adjunto Vítor Bruno e ao treinador de guarda-redes Diamantino Figueiredo, bem como ao FC Porto, que foi ainda multado em 2.040 euros, por ter atrasado em dois minutos o início da primeira parte e em quatro minutos o da segunda.

O CD da FPF abriu igualmente um processo de inquérito ao jogo, não revelando, contudo, o que está na base deste.