Conceição elogia adversário antes da Champions

O Futebol Clube do Porto cruza-se esta terça-feira com Club Brugge na liga milionária. Conceição considera os belgas uma equipa “ambientada a vencer internamente e à presença na Liga dos Campeões”.

“Vamos defrontar o tricampeão belga, que está habituado a ganhar no seu país e venceu quatro dos últimos cinco campeonatos. Sabemos aquilo que o Club Brugge poderá fazer em função do que analisámos. Tem feito um campeonato muito bom e este primeiro jogo na ‘Champions’ veio provar que apresenta processos interessantes a nível de dinâmica ofensiva e organização defensiva”, perspetivou o técnico, em conferência de imprensa.

O Porto, terceiro colocado, ainda a ‘zero’, recebe o Club Brugge, segundo, com três pontos, esta terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, no Porto, em partida da segunda jornada do Grupo B da ‘Champions’, com arbitragem do grego Anastasios Sidiropoulos.