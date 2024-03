Conceição apresenta queixa contra presidente de câmara espanhol

O treinador do Futebol Clube do Porto vai fazer uma queixa-crime contra o presidente da câmara de Cartaya, que ainda esta segunda-feira acusou Sérgio Conceição de agressões e insultos durante um torneio de futebol jovem no domingo naquela localidade espanhola.

“Foi apresentada ontem [domingo], logo a seguir aos factos, uma queixa-crime contra o autarca Manuel Barroso por tentativa de agressão ao filho de Sérgio Conceição [Moisés Conceição, que acompanhava o torneio ao lado do pai]. Repudiamos as acusações feitas pelo mesmo autarca, que não têm qualquer fundamento de verdade”, assegurou Pedro Henriques, advogado do técnico ‘azul e branco’, num comunicado enviado às redações.

Fonte da Guarda Civil de Cartaya, no sul de Espanha, adiantou hoje à agência Lusa que esta força de segurança foi chamada no domingo ao recinto desportivo onde decorria a final da Taça Gañafote entre as equipas de sub-9 de FC Porto e Sevilha, devido a “uma altercação” e “para expulsar” Sérgio Conceição do balneário, onde o treinador dos vice-campeões nacionais entrou sem autorização no final do duelo vencido pelos andaluzes.

Após o jogo, no qual participou José Conceição, filho mais novo de Sérgio Conceição, o técnico dos ‘azuis e brancos’ dirigiu insultos ao árbitro da partida, “saltou da bancada e entrou para o balneário”, com o autarca de Cartaya, Manuel Barroso, a tentar intervir, de acordo com a mesma fonte ouvida pela Lusa, que disse haver mais pessoas envolvidas.

O autarca local apresentou uma queixa contra Sérgio Conceição, revelou a Guarda Civil, uma força de segurança espanhola similar à Guarda Nacional Republicana em Portugal.

Em declarações à Antena Huelva Radio, Manuel Barroso disse que Sérgio Conceição e outras pessoas que o acompanhavam de perto agrediram o árbitro e o edil de Cartaya.

“Após o apito final, chamou-me um funcionário. Disse-me que umas pessoas acabavam de entrar no terreno de jogo para agredir o árbitro. Corri a ajudá-lo, o homem [o árbitro] estava a entrar no túnel. Antes de entrar, um deles deu-lhe uma bofetada. Coloquei-me no meio, para servir de escudo, e perguntando quem eram eles para saltar para o relvado, porque não podiam saltar assim para o relvado. Com uma atitude grotesca e arrogante, disseram-me: ‘Não sabes com quem estás a falar'”, disse o presidente da câmara local.

Manuel Barroso contou que, assim que se identificou como autarca de Cartaya, o grupo começou a empurrá-lo e a agredi-lo, agarrando pelo seu pescoço, com o edil a procurar resistir até à chegada das autoridades, ficando, posteriormente, a saber que um desses homens era Sérgio Conceição, a quem perguntou se não tinha vergonha pela conduta.

“Mas continuou a faltar-me ao respeito e até me ameaçou de morte”, garantiu o autarca, que disse ter apresentado uma queixa pessoal na Guarda Civil e que a câmara daquele município da província de Huelva fará o mesmo ao abrigo da lei espanhola do desporto.

“Penso que uma pessoa assim deveria ser castigada. Organizamos este torneio para as crianças se divertirem e continuarem a praticar desporto. Esta imagem foi lamentável”, admitiu Manuel Barroso, numa versão desmentida pela defesa do treinador do FC Porto.