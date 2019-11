Conan Osiris em Macau

O cantor português Conan Osiris estreia-se, no final de novembro, em Macau e na cidade chinesa de Zhuhai no âmbito do festival This Is My City, um artista que a organização está ansiosa por receber.

O “percurso particular”, a “singularidade do trabalho que tem e o impacto que tem em Portugal” são razões mais do que suficientes para deixar “ansiosos” os organizadores, disse à Lusa o cofundador do festival Manuel Correia da Silva.

“Não é um artista consensual, mas também nenhum é“, acrescentou, referindo-se ao artista português que vai atuar no dia 28 de novembro em Zhuhai, e dois dias depois no antigo território administrado por Portugal.

Conan Osiris (Tiago Miranda), de Lisboa, ganhou mediatismo este ano ao vencer o Festival da Canção, com a canção “Telemóveis”, com a qual representou Portugal no Festival Eurovisão da Canção, em Telavive, Israel.

Este ano, venceu a categoria Revelação na primeira edição dos Play – Prémios da Música Portuguesa, uma iniciativa da associação PassMúsica, que representa artistas, bandas e editoras discográficas e pretende premiar a melhor música consumida em Portugal.

Antes disso, Conan Osiris já tinha editado “Silk” (2014), “Música, Normal” (2016) e “Adoro Bolos” (2017).

Para além de destacar a presença de Conan Osíris, Manuel Correia da Silva, enfatizou ainda que pela primeira vez no festival vai existir uma atuação conjunta entre uma banda chinesa, Wu Tiao Ren, e uma artista portuguesa, Surma.

Foi em Leiria, em setembro, aquando da ‘emigração’ do festival This Is My City para cinco cidades portuguesas que estes artistas se conheceram e “produziram este novo conteúdo”, explicou.

A banda Wu Tiao Ren junta quatro habitantes de Haifeng, um bairro da cidade de Shantou, na província de Guangdong e as “suas composições versam sobre as vidas de marginais na China: um voyeur solteirão que passa horas a ver operárias a entrar e sair de fábricas, um ciclista que passeia um porco, um vendedor de divisas no mercado negro, um jovem revolucionário de Haifeng assassinado por Chiang Kai-shek em 1929”, lê-se no comunicado divulgado pelo This Is My City.

O programa do festival incluiu ainda o artista luso DJ Kitten e “ainda mostra de documentários, além do maior contingente de sempre de bandas locais”, apontou a organização.

O festival decorre em Macau e Zhuhai, entre os dias 25 e 30 de novembro.