Comunidades portuguesas têm falta de informação sobre tributação de imóveis

Os Conselheiros da Comunidades Portuguesas da representação do Luxemburgo promoveram esta quinta-feira através das redes sociais do BOM DIA, uma sessão de informação sobre assuntos fiscais, intitulada Tributação de Imóveis.

Esta iniciativa revelou uma necessidade de informação por parte dos portugueses residentes no estrangeiro. Um vasto número de questões foi colocado pelos seguidores do BOM DIA mas também pelos participantes no painel.

A sessão teve como objetivo a partilha das últimas novidades sobre a Tributação de Imóveis e Regime do Residente Não Habitual, abordando os últimos desenvolvimentos nesta matéria, em particular a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia de 18 de março do corrente ano e o impacto desta nas relações entre os contribuintes e a Autoridade Tributária.

Os oradores convidados para esta iniciativa foram António Gaspar Schwalbach, sócio da área de Direito Fiscal e Maria Inês Cotrim, ambos da sociedade de advogados SLCM. Além dos juristas, participaram ainda Vasco Campilho, António Valente e Luís Galveias. O debate foi moderado por João Verdades dos Santos, conselheiro das comunidades eleito no Luxemburgo.

No dia 22 de abril, das 17h00 às 18h30 de Lisboa terá lugar uma nova sessão transmitida em direto nas redes sociais do BOM DIA.

Veja aqui a sessão completa desta quinta-feira: