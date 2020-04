Comunidade portuguesa pagou funeral de madeirense vítima de covid-19

A comunidade portuguesa de Crawley, no Reino Unido, juntou-se para lançar um peditório online a fim de pagar o funeral da madeirense Teresa Martins. A portuguesa faleceu com 46 anos no hospital de Guilford, vítima da covid-19.

A estima e o carinho que a comunidade tinha por Teresa Martins gerou uma onda solidária e em menos de 9 horas conseguiram angariar 5.449 libras.

Os custos de um funeral no Reino Unido rondam em média cerca de cinco mil euros, por isso a comunidade querer ajudar com os encargos fúnebres neste momento difícil para o viúvo Bernardino Martins e o filho Alex Martins.

A emigrante madeirense que residia no Reino Unido há cerca de 24 anos, era natural da freguesia de São Jorge, concelho de Santana, na Madeira.

Teresa Martins era responsável pelo coro nas festas religiosas na comunidade católica portuguesa de Crawley, uma cidade situada a sul de Londres.