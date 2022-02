Comunidade portuguesa em França tem mais cinco condecorados

Diamantino Marto, Fernanda Alves, Ilídio Luís Balonas Palheta, José Gomes de Sá e Maria Dulce Rita Duarte receberam medalhas portuguesas da Ordem do Mérito.

Diamantino Marto é um empresário leiriense de 75 anos, natural de Colmeias, vive em França desde 1964. Ao longo de mais de 50 anos, Diamantino Marto desenvolveu atividade na área da construção e demolições. Em 1977 fundou a empresa Marto & Fils, empresa líder de mercado, dedicada a infraestruturas, demolições, terraplanagens e transportes, e quando se reformou os dois filhos continuaram atividade, apesar de ainda continuar ligado aos negócios.

Ilídio Luís Balonas Palheta, é cônsul honorário de Portugal Tours. Especializado em Direito do Trabalho, Ilídio Palheta é também professor na Universidade de Tours no Institute d´Administration des Entreprises, ao nível do Master.

José Gomes de Sá é proprietário da revista Lusopress e dirige a Lusopress.TV, um meio de comunicação que tem como objetivo promover e fomentar a língua portuguesa através da elaboração de conteúdos informativos e de entretenimento.

Fernanda Alves é vice-presidente da autarquia de Cenon.

Marcelo Rebelo de Sousa aproveitou a sua visita presidencial a França para condecorar estas cinco figuras da comunidade portuguesa residente em Paris. O momento teve lugar na Embaixada de Portugal em Paris e foi assinalado de forma restrita.