Comunidade portuguesa em foco no Conselho de Birmingham

O cônsul-geral de Portugal em Manchester, Duarte Bué Alves, esteve na semana passada em Birmingham para participar numa reunião com o mayor Chaman Lal, com quem trocou impressões sobre a comunidade portuguesa que vive nesta cidade e abordou as oportunidades de reforço da colaboração nos planos comercial e académico.

O diplomata visitou também a Universidade de Birmingham, onde se situa a Cátedra Gil Vicente, com um grupo de alunos britânicos a aprender português, sob orientação das docentes Emanuelle Santos, Maria Inês Castro e Silva e Gisele Orgado.

No âmbito da mesma deslocação, Duarte Bué Alves reuniu-se ainda com um grupo de alunos e professores portugueses que estudam ou lecionam, respetivamente, nesta universidade.