Comunidade do Alto Minho uniu-se para ajudar a Ucrânia

Um camião TIR com mais de 19 toneladas de bens essenciais recolhidos nos dez concelhos do Alto Minho partiu esta quarta-feira, dia 6 de abril, de Viana do Castelo, para ajuda humanitária à Ucrânia.

Os bens foram doados pela população e por empresas no âmbito da campanha “Alto Minho Solidário: Missão Ucrânia”, dinamizada pela Comunidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto Minho), em colaboração com os seus dez municípios associados, o CDOS (Comando Distrital de Operações e Socorro) de Viana do Castelo e o Banco Alimentar de Viana do Castelo, à qual se juntaram também movimentos associativos e voluntários do território.

A campanha de solidariedade decorreu entre 9 e 31 de março, com especial foco na recolha de alimentos não perecíveis, artigos médico-farmacêuticos e produtos de higiene, previamente identificados pelo Consulado da Ucrânia, no Porto.

Refira-se que, além da recolha concertada de bens de primeira necessidade, esta campanha de âmbito intermunicipal, pretende também facilitar o acesso a serviços, cuidados de saúde, formação, alojamento e oportunidades de emprego a cidadãos ucranianos entretanto encaminhados para o Alto Minho.

Para o efeito, foram envolvidas outras entidades sub-regionais como a Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), a Delegação do SEF de Viana do Castelo, o Centro Distrital de Segurança Social, o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional e o IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo, cujo trabalho em rede permitiu a elaboração de um “manual de acolhimento”, um documento orientador com procedimentos e instruções para facilitar o trabalho dos técnicos municipais que estão no terreno a acolher e a acompanhar os deslocados da Ucrânia.

