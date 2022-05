Comunidade Católica Portuguesa de Notre Dame fez 50 anos

Os 50 anos da Comunidade Católica Portuguesa de Notre Dame du Travail, em Paris, foram comemorados com um evento que se iniciou com uma missa presidida por Philippe Marsset, bispo auxiliar da capital francesa, no passado fim-de-semana.

“Juntos rezámos ao Senhor para lhe agradecer o caminho percorrido”, declara aquele estrutura nas redes sociais. À missa seguiu-se um banquete.

No domingo, o Grande Coro Português, fusão do Coro de Notre Dame du Travail e do Coro Sacré Cœur de Gentilly animou a tarde ao som de cânticos marianos.