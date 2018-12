Comunicações da UE pirateadas durante anos

Piratas informáticos infiltraram comunicações diplomáticas da União Europeia durante anos, descarregando informação que agora está a ser tornada pública, segundo o jornal norte-americano “The New York Times”.

Comunicações diplomáticas pirateadas por “hackers” revelam que a União Europeia está preocupada com a “imprevisibilidade” da administração Trump, nos EUA, com as difíceis relações com a China e com a Rússia e com os perigos do projeto nuclear do Irão, segundo revelações feitas esta quarta-feira pelo “The New York Times”.

Bruxelas já lançou uma investigação a infiltrações de piratas informáticos às redes de comunicações diplomáticas da União Europeia, depois de terem sido reveladas milhares de informações por eles descarregadas, a partir de uma ação de pirataria que funcionou durante vários anos.

