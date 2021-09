“Comunicação social tem de desfazer ou contrariar as falsas notícias”

O presidente da Comissão Episcopal responsável pelo setor dos media disse hoje em Fátima que é necessário uma comunicação “corajosa, muito oportuna”, para “desfazer ou contrariar as falsas notícias”.

D. João Lavrador, que falava na sessão de encerramento das Jornadas Nacionais de Comunicação Social, assumiu a intenção de alargar um núcleo de pessoas ligadas à comunicação, para estar na “vanguarda” sobre os acontecimentos.

“Que a verdade consiga desfazer o erro, o que é falso”, explicou. O bispo eleito de Viana do Castelo prestou homenagem aos jornalistas que estiveram “na linha da frente” durante a pandemia, “altura em que foi tão difícil comunicar”.

O responsável católico evocou o “trabalho de aproximação” com as comunidades católicas, perante a experiência “dolorosa” da suspensão das celebrações comunitárias.

A intervenção evocou a evolução digital destes últimos meses, considerando-a “uma conquista extraordinária para enriquecer a comunicação”, mas destacando a consciência dos seus limites.

O presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações sublinhou que a comunidade é “fundamental” para a Igreja e a sociedade, assinalando a importância de escutar as várias realidades e experiências locais.

“É necessário que nós cresçamos na sinodalidade, na comunicação”, acrescentou.

A diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, Isabel Figueiredo, passou em revista as várias intervenções dos dois dias, destacando que a consciência das limitações é “o caminho para começar” e alterar as situações.

As jornadas anuais promovidas pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais começaram esta quinta-feira e concluíram-se hoje em Fátima, abordando o tema ‘Zoom in, Zoom out. Confinamento e Comunicação”, com participação presencial e online.