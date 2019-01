Compras de Portugal aos PALOP sobem drasticamente

As compras de Portugal aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) passaram de 271 milhões, entre janeiro e novembro de 2017, para 876 milhões nos primeiros 11 meses de 2018, uma subida de 223%.

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), compilados pela Lusa, as compras de Portugal aos países lusófonos africanos nos primeiros 11 meses do ano passado ultrapassaram de longe o total do ano anterior, já que no total de 2017 as compras somaram 334 milhões de euros, e de janeiro a novembro de 2018 as importações nacionais chegaram aos 876 milhões de euros.

Em sentido inverso, as exportações nacionais para os países lusófonos africanos desceram 11,6%, tendo passado de 2.218 milhões de euros, de janeiro a novembro de 2017, para 1.959 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

A balança comercial continua, assim, a ser favorável a Portugal, com as importações dos primeiros 11 meses do ano passado a valerem 876 milhões de euros, que são largamente compensados pelas exportações de quase 1960 milhões de euros.