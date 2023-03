Ao contrário do que pensa o BE, a China não tem uma grande competitividade porque faça bem, ou porque tenha grandes políticas públicas. A China tem competitividade porque é uma ditadura e sendo uma ditadura não garante direitos sociais aos trabalhadores, não exige custos ambientais e tem uma economia de Estado que interfere descaradamente no mercado, garantindo nisso para si própria uma vantagem competitiva que os países democráticos não têm.No programa Eurodeputados da RTP.