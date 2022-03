Companhia espanhola aumenta voos entre Madeira e Canárias

A companhia aérea Binter vai aumentar as ligações entre a Madeira e as Canárias, na Páscoa, com quatro voos para Gran Canária e Tenerife, para “facilitar a conectividade entre as ilhas e a atividade turística”.

A transportadora espanhola indica, em comunicado, ter programado dois voos extras no domingo, 10 de abril, um para Gran Canária e outro para Tenerife, bem como outros dois voos extras uma semana depois, em 17 de abril, para os mesmos destinos.

“Estes quatro voos juntam-se ao habitual horário da Binter na Madeira, que liga a ilha todas as segundas e sextas com Gran Canária e às terças e sábados com Tenerife”, refere.

Nos dias 10 e 17 de abril, o voo parte da Madeira para Gran Canária às 09h45 e regressa às 12h00, ao passo que a viagem para Tenerife está agendada para as 14h15 com regresso às 16h20.

No comunicado, a Binter adianta, por outro lado, ter melhorado o atendimento aos passageiros dos voos entre o Porto Santo e a Madeira, com aplicação do desconto automático de residente para os utentes inscritos no portal SIMplifica do Governo Regional da Madeira.