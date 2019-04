Como votar para o Parlamento Europeu se vive fora de Portugal

No dia 26 de maio, domingo, vão realizar-se eleições para o Parlamento Europeu. Os portugueses residentes no estrangeiro, inscritos no recenseamento eleitoral português, poderão votar durante os dois dias do fim de semana, ou seja, 25 e 26 de maio.

A seguir procuramos dar resposta a algumas perguntas frequentes, a fim de esclarecer dúvidas que se possam colocar aos eleitores.

Não sei se estou recenseado. Como posso saber?

Para saber se está, e onde está, recenseado, clique aqui.

Estou recenseado no estrangeiro. Posso votar nestas eleições para o Parlamento Europeu?

Sim, desde que tenha optado por votar para os deputados de Portugal ao Parlamento Europeu. Os cidadãos inscritos automaticamente no recenseamento eleitoral, se nada declararem, votam nos deputados de Portugal.

Como posso saber qual foi a minha opção de voto?

Deverá consultar a sua Comissão de Recenseamento, que funciona junto do Consulado da área da sua residência.

Como voto?

Vota presencialmente.

Posso votar por correspondência?

Não.

Posso votar pela internet? E por SMS?

Não. O voto é exercido presencialmente.

Posso passar uma procuração a uma pessoa e pedir que vote em meu nome?

Não. O voto é exercido direta e presencialmente pelo eleitor na assembleia de voto correspondente ao local onde o eleitor está recenseado não sendo admitida nenhuma forma de representação ou delegação.

Como posso saber o meu local de voto?

Os editais com a designação dos locais de voto serão publicados até ao dia 11 de maio. Poderá conhecer o local de voto através deste site, ou do site da Comissão Nacional de Eleições (CNE), no qual constará a lista das mesas de voto, disponibilizada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Em que dias decorre a votação?

No estrangeiro, a votação tem lugar no dia anterior ao marcado para a eleição e no próprio dia da eleição, ou seja, dias 25 e 26 de maio.

Nos dias da votação, em que horário posso votar?

Em França, a votação decorre entre as 08:00 e as 19:00 horas. Noutros países informe-se junto do seu consulado.

Quais os documentos de que preciso para votar?

Deve ser portador do documento de identificação civil português, ou de qualquer outro documento oficial português que contenha a sua fotografia atualizada (Passaporte ou Carta de Condução, etc.).

Não tenho os meus documentos. Como posso votar?

Pode votar desde que a sua identidade seja reconhecida unanimemente pela mesa ou por dois eleitores devidamente identificados.

O cartão de cidadão serve para votar?

Sim. O cartão de cidadão, tal como outro documento oficial que contenha fotografia, serve como documento de identificação perante a mesa.

Em que situações posso votar acompanhado?

Só se tiver uma deficiência física notória e impeditiva de, sozinho, desenhar a cruz que assinala o sentido do seu voto (invisual, deficiente motor, etc.); a mera dificuldade de o eleitor se deslocar à câmara de voto não deve ser entendida, só por si, como justificando o exercício de voto acompanhado.

Se a mesa não reconhecer a deficiência pode exigir que seja apresentado atestado comprovativo da impossibilidade de praticar os atos de votação.

Posso votar para os deputados ao Parlamento Europeu eleitos no país onde resido?

Sim, desde que tenha feito essa opção aquando da sua inscrição no recenseamento eleitoral no estrangeiro. Não a tendo feito, vota nos deputados de Portugal.

Estou recenseado em Portugal e vou estar deslocado no estrangeiro no dia da eleição. Posso votar antes?

Sim, desde que:

– esteja deslocado no estrangeiro por inerência do exercício de funções públicas ou funções privadas;

– esteja deslocado no estrangeiro em representação oficial da seleção nacional, organizada por federação desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva;

– seja estudante, investigador, docente ou bolseiro de investigação e estiver deslocado no estrangeiro em instituição de ensino superior, unidades de investigação ou equiparadas reconhecidas pelo ministério competente;

– seja doente e esteja em tratamento no estrangeiro;

– viva ou acompanhe os eleitores acima mencionados.

Quando posso exercer o meu direito de voto antecipadamente?

Entre os 12.º e 10.º dias anteriores ao dia da eleição, ou seja, entre 14 e 16 de maio.

O que devo fazer para exercer o meu direito de voto antecipadamente?

Deve dirigir-se às embaixadas ou consulados previamente definidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, identificar-se mediante a apresentação do seu documento de identificação civil e indicar a sua freguesia de inscrição no recenseamento.

Depois de votar, é-lhe entregue um comprovativo do exercício do direito de voto.