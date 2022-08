Como tirar fotografias sem correr riscos cibernéticos

Assinala-se esta sexta-feira o Dia Mundial da Fotografia. Com a invenção da câmara fotográfica no século XIX, foi possível captar momentos, quer sejam eles do nosso quotidiano, quer sejam momentos históricos.

O desenvolvimento tecnológico, permitiu a democratização da fotografia, sendo possível tirar fotografias em alta resolução e partilhar em questão de segundos através do Smartphone nas redes sociais.

É por isso que a Check Point® Software Technologies Ltd., fornecedor líder mundial de soluções de cibersegurança, salienta os cuidados que se deve ter com a utilização das câmaras fotográficas e dos smartphones.

As câmaras fotográficas e os smartphones são ao mesmo tempo produtos concorrentes e complementares, ambos têm a possibilidade de gravar vídeos e tirar fotografias em alta resolução e comunicar-se através de protocolos comuns como o USB e o WiFi, sendo complementares na possibilidade de edição e partilha dos conteúdos de forma rápida e simples, através das aplicações para os smartphones.

Com estas tecnologias e formas de comunicação entre dispositivos e partilha de conteúdos, tornam estes dispositivos suscetíveis a ataques que comprometem a segurança dos seus dados. A utilização do WiFi em zonas públicas, a utilização de aplicações não verificadas na edição de fotografias, são as formas de ataque mais usadas.

A Check Point Software deixa algumas dicas que os utilizadores podem realizar para evitar serem infetados: