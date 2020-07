Como se acompanham os casos de covid no aeroporto de Lisboa?

Maria João Martins é médica e responsável pela equipa de sanidade internacional do Aeroporto Humberto Delgado, de Lisboa, passa os seus dias a seguir o rasto das pessoas que viajaram junto de infetados com o novo coronavírus.

Quando as autoridades de saúde locais lhe transmitem que há um caso de covid-19 entre alguém que voou nos dias anteriores, a especialista e a sua equipa traçam o risco de infeção de quem seguia no mesmo avião e tornam possível a vigilância ativa destas pessoas. Desde que a pandemia começou, em março, e até esta quinta-feira já foram detetados 97 casos positivos à doença, sendo que um deles se tornou suspeito a bordo de um avião.

Foi a própria tripulação que reparou numa mulher com sintomas coincidentes com os de covid-19, entraram de imediato em contacto com Maria João Martins e ainda o avião não tinha aterrado em solo luso já a equipa se preparava para dar início ao processo de rastreio dos contactos próximos. Enquanto isso, um enfermeiro e um socorrista do aeroporto, vestidos com os equipamentos de proteção individual, tomaram conta da mulher sintomática, tratada como suspeita e encaminhada pelo INEM para o hospital de referência do aeroporto, o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde lhe foi feito o teste de rastreio que deu positivo.

O primeiro passo é identificar o lugar onde o passageiro seguia, quem era a tripulação e os viajantes à volta, o que, dependendo da localização do doente no avião e da quantidade total de passageiros (uma vez que as companhias áreas não são abrangidas por uma redução da lotação), pode obrigar a seguir o rasto a três, quatro pessoas ou a mais de 15.”Na pior das hipóteses podemos ter 15 a 17 contactos relacionados com um doente dentro de um avião”, diz Maria João Martins. “Se a pessoa vier num lugar da fila da frente e encostada à janela tem muito menos probabilidade de ter contactos do que uma pessoa, num voo longo, num dos lugares do meio da cabina. Aí tem pessoas a 360 graus.”

Dependendo do voo podem também ter um infetado ou “cinco ou seis a bordo”. Desde que as fronteiras com a União Europeia, o espaço Schengen, o Reino Unido, o Canadá, a Argélia, a Coreia do Sul, Marrocos, a Tunísia e a China reabriram no primeiro dia de julho, a médica de saúde pública viu o trabalho crescer ainda mais. 40% do total de passageiros infetados que voaram para Lisboa foram confirmados nas últimas duas semanas. O que significa 39 doentes, quando nos quatro meses anteriores tinham sido detetados 58 casos em voos excecionais, que nunca deixaram de ser feitos.