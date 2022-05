Como Paris viveu a final da Champions

Apenas três meses antes da final da Liga dos Campeões, Paris soube que ia receber a final milionária. A cidade soube estar à altura, montar uma fan zone no centro da capital francesa e garantir a segurança.

Num fim-de-semana onde se viu mais vermelho que branco na rua, estava lançado o ambiente da Liga dos Campeões por Paris. Sem estatísticas, os adeptos do Liverpool eram não só responsáveis pelos maiores aglomerados, mas também os mais barulhentos. De facto, eles nunca andarão sozinhos (“they will never walk alone”).

Na fan zone montada à frente do Hôtel de Ville, bebia-se cedo. Com um campo de futebol delimitado por insufláveis e a taça para tirar fotografias, o espaço estava cheio. A própria fachada da câmara municipal estava preparada para receber a Liga dos Campeões.

Chegando ao estádio, o início do jogo teve de ser atrasado meia hora por problemas com os adeptos no lado de fora. O ministro do Desporto francês estava em Saint-Denis, onde escreveu no Twitter que vários “fãs”, sem bilhete ou com bilhete falso, forçaram a entrada e agrediram agentes de segurança, deixando agradecimentos à polícia que se mobilizou.

Avec @AOC1978, au PC sécurité du Stade de France. Des milliers de «supporters » britanniques, sans billet ou avec des faux billets ont forcé les entrées et, parfois, violenté les stadiers. Merci aux très nombreuses forces de l’ordre mobilisées ce soir dans ce contexte difficile. pic.twitter.com/gEXCqPhWmZ — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) May 28, 2022

Previa-se uma longa noite de caos em Paris, que apenas ficou pela entrada. Para quem viu o jogo na cidade, os cafés, bares e pubs estavam à pinha. O que mais se notou foi a rivalidade não agressiva entre os adeptos, e o delay das televisões, que fazia com que o bar ao lado soubesse do golo de Vinícius 15 segundos antes, e estragasse o suspense do jogo.

Distinguiam-se bem os restaurantes que tinham televisões e os que não tinham. Pelos cânticos e gritos nos cafés, mesmo vendo-se mais ingleses que espanhóis, os “nuestros hermanos” conseguiram fazer-se notar.

Mesmo os franceses estavam mais a favor do Real Madrid. O ponta-de-lança Karim Benzema, francês, tem feito uma boa época nos merengues, e notava-se o apoio ao clube branco.

O Real Madrid acabou por conquistar a Liga dos Campeões diante do Liverpool por uma bola a zero.