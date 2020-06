Como os portugueses da Dinamarca ajudaram o senhor António

O senhor António faz 57 anos hoje, dia 18 de junho. O senhor António é um sem abrigo português a viver nas ruas de Copenhaga desde o início deste ano. Apesar de já andar pelo mundo forma há sete anos – Portugal, Espanha, França, Alemanha e agora Dinamarca – o senhor António gostaria de regressar a Portugal e tentar “recomeçar a vida”.



O Gonçalo e a Carolina, portugueses a viver em Copenhaga, na Dinamarca, cruzaram o senhor António quando foram dar um passeio na Rådhuspladsen. Conversaram com ele e decidiram ajudá-lo a encontrar um sítio onde ficar, encontraram-lhe roupa e sapatos, trataram de lhe arranjar os papéis necessários para regressar a Portugal e lançaram nas redes sociais um pedido de doações para pagar isso tudo e ainda o voo de regresso a Lisboa do senhor António.



Através das redes sociais, os dois portugueses lançaram uma campanha para obter donativos. A reação dos portugueses radicados no país foi tão rápida e generosa que Carolina e Gonçalo (ambos na foto acima com o senhor António) acabam de anunciar na página Facebook Portugueses na Dinamarca que já foi excedido “o valor desejado”. Por isso encerraram as doações, prometendo que o montante restante, depois de pagas as despesas administrativas e o voo, será entregue ao senhor António.

“Esta comunidade é simplesmente MARAVILHOSA”, escrevem os dinamizadores da solidariedade com o senhor António.

O senhor António aguarda neste momento o avião para Portugal onde vai “recomeçar a vida”.