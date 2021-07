Como obter apoios para a sua associação?

O concurso de apoio ao movimento associativo português na diáspora reabre entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2021.

Quem pode recorrer ao apoio financeiro?

Associações e Federações das comunidades portuguesas legalmente constituídas há mais de um ano, sem fins lucrativos ou partidários, cujo objeto vise o benefício sociocultural das referidas comunidades; mas também outras pessoas coletivas nacionais ou estrangeiras, sem fins lucrativos ou partidários, constituídas há mais de um ano, que proponham a realização de atividades que resultem em benefício das comunidades portuguesas e se enquadrem nalgum dos objetivos e prioridades definidos no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 124/2017, de 27 de setembro.

Antes da candidatura de projetos, a entidade deve solicitar credenciação da entidade junto da DGACCP (https://portaldascomunidades. mne.gov.pt/pt/apoios-as- comunidades/area-cultural-e- movimento-associativo/ atribuicao-de-apoios-pela- dgaccp-credenciacao-valida- por-3-anos)

O pedido de credenciação pode ser feito a qualquer altura, preferencialmente entre junho e outubro de cada ano. É válida por um período máximo de três (3) anos e exige a entrega dos seguintes documentos:

Ato de constituição; Estatutos; Registo junto das autoridades do país onde está sediada; Plano de atividades calendarizado e orçamento (ano da candidatura), aprovados e assinados pelos órgãos sociais; Relatório de atividades e contas relativos ao ano anterior ao da apresentação da candidatura, aprovados e assinados pelos órgãos sociais. No caso das entidades requerentes sediadas em Portugal, é igualmente necessário apresentar cópia das certidões comprovativas de situação contributiva e tributária regularizadas (a emitir pela Autoridade Tributária e Segurança Social) ou autorização para consulta da situação tributária ou contributiva regularizada

O pedido de credenciação (e respetivos documentos) é efetuado através do posto consular ou da secção consular da embaixada territorialmente competente. As entidades que têm sede em Portugal podem enviar os documentos para o mail: emi@mne.pt

Portanto, os “pedidos de credenciação” e as “candidaturas de projetos” são dois processos administrativos diferentes e não têm de ocorrer simultaneamente. A credenciação é válida por três (3) anos. O processo de candidaturas a projetos apenas tem validade (execução e obrigação de prestação de contas) durante um ano.

Após obtenção da credenciação, a entidade pode candidatar projetos à DGACCP com vista a obter apoio financeiro para os executar.

As candidaturas de projetos são entregues exclusivamente entre 1 de outubro e 31 de dezembro de cada ano e junto do posto consular ou da secção consular da embaixada territorialmente competente, em razão da área de execução da ação ou projeto, preferencialmente por via eletrónica (n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 124/2017, de 27 de setembro). Portanto, não serão consideradas válidas as candidaturas de projetos que não sejam recebidas através do respetivo posto consular. Documentação a entregar:

Formulário de candidatura;

Orçamento global que contenha a estimativa de custos e receitas, incluindo os apoios de outras entidades, nacionais ou estrangeiras, quando existam;

Declaração, sob compromisso de honra, de não condenação por sentença transitada em julgado por factos relativos à prossecução do seu objeto; salvo se, entretanto, tiver ocorrido a sua reabilitação, nos termos constantes do formulário de candidatura;

Declaração, sob compromisso de honra, da veracidade das informações prestadas, nos termos constantes do formulário de candidatura;

Programa do projeto, com cronograma.

Uma vez formalizada a candidatura não será aceite a apresentação de documentação em falta ou adicional.

Os projetos a submeter à DGACCP devem contribuir para os seguintes objetivos:

a) Promover a integração social, nomeadamente em termos linguísticos, culturais e políticos dos portugueses nos países de acolhimento;

b) Reforçar a ligação dos portugueses residentes no estrangeiro à vida social, política, cultural e económica dos países onde residem;

c) Promover e divulgar a língua e cultura portuguesas no estrangeiro;

d) Consolidar os laços de solidariedade entre os membros de uma determinada comunidade, nomeadamente com os mais idosos e carenciados;

e) Estimular e consolidar os vínculos de pertença à cultura portuguesa;

f) Promover a formação dos dirigentes associativos;

g) Promover a igualdade, designadamente de género, e a cidadania nas comunidades.

Os projetos candidatos a apoio financeiro devem estar devidamente enquadrados no plano de atividades anual da entidade requerente, aprovado pelos órgãos estatutários competentes.

Há áreas prioritárias?

Sim. Serão considerados prioritários os projetos que privilegiem a promoção da língua e da cultura portuguesas, os jovens, a inclusão social, a capacitação e a valorização profissional, a participação cívica e política, o combate à xenofobia e o diálogo com as micro e pequenas empresas dos portugueses residentes no estrangeiro que queiram investir em Portugal.

As candidaturas têm formulário próprio?

Sim. Está disponível no Portal das Comunidades Portuguesas (https://portaldascomunidades. mne.gov.pt/pt/apoios-as- comunidades/area-cultural-e- movimento-associativo/ atribuicao-de-apoios-pela- dgaccp).

É obrigatório o uso do formulário de candidatura aprovado pela Portaria n.º 305/2017, de 17 de outubro, e que todos os campos sejam preenchidos sucintamente. Na eventualidade de algum dos campos a preencher não se aplicar à situação ou entidade candidata em concreto, o mesmo não deverá ser deixado em branco. Nestes casos, recomenda-se a inserção da designação «Não aplicável», seguida sempre de uma breve explicação. Não será aceite a correção do referido formulário uma vez formalizada a candidatura.

Todas as despesas são elegíveis?

Não são consideradas, em regra, como elegíveis as seguintes despesas:

Encargos correntes e permanentes, que digam respeito ao regular e normal funcionamento da entidade candidata ao apoio;

Aquisição de instalações;

Aquisição e aluguer de veículos automóveis;

Aquisição de instrumentos, equipamentos científicos, técnicos e de software;

Viagens, alojamento, alimentação e ajudas de custo de qualquer espécie de colaboradores permanentes da entidade candidata ao apoio.

A apresentação de candidatura garante a atribuição de apoio financeiro?

Não. A candidatura deve observar os requisitos e prazos estipulados no Decreto-Lei n.º 124/2017, de 27 de setembro. Será igualmente tido em conta:

A conformidade da ação ou projeto com os objetivos ou prioridades referidas no artigo 1.º;

A conformidade com as exigências previstas no artigo 5.º;

A qualidade do projeto apresentado, bem como a sua relevância e interesse para a comunidade portuguesa local;

A capacidade de organização, de promoção e de divulgação de iniciativas demonstradas pela entidade candidata;

O número e a caracterização dos potenciais destinatários do projeto;

Previsão da ação ou projeto no plano de atividades anual, tal como indicado no n.º 2 do artigo 7.º;

A não atribuição de financiamento ao mesmo projeto por outra entidade, nacional ou estrangeira.

Qual é o prazo para conhecimento da decisão de atribuição do apoio financeiro?

A DGACCP elaborará uma proposta de distribuição da dotação orçamental disponível para o efeito, até 15 de março de cada ano. A proposta da DGACCP é publicada no Portal das Comunidades Portuguesas (https://www. portaldascomunidades.mne.pt/ pt/). Qualquer interessado pode pronunciar-se sobre o assunto junto da DGACCP (emi@mne.pt) no prazo de 10 dias úteis. Terminada a audiência de interessados, a DGACCP elabora uma proposta final, tendo em conta os contributos recebidos, competindo ao membro do Governo com competência em matéria consular a aprovação da proposta de distribuição da dotação orçamental disponível e que será divulgada no Portal das Comunidades Portuguesas até 15 de maio de cada ano.

Se o apoio financeiro for autorizado, o montante solicitado é recebido na totalidade?

Não. O financiamento terá um limite máximo de 80% ou de 50% do valor considerado elegível do orçamento apresentado, consoante se trate de entidades com sede em território estrangeiro ou em território nacional.

Se a DGACCP decidir atribuir o apoio financeiro, que fazer?

A entrega do apoio atribuído é feita por intermédio do posto consular onde foi formalizada a candidatura, mediante a celebração de um contrato. Quando o montante do apoio atribuído for inferior a € 10.000,00, a entrega do financiamento faz-se mediante a assinatura de declaração de compromisso de execução da ação, iniciativa ou projeto, nos precisos termos submetidos a candidatura, pela entidade apoiada, e de aceitação das condições impostas pelo Decreto-Lei n.º 124/2017, de 27 de setembro. Será ainda solicitada a assinatura de um recibo comprovativo do pagamento do valor atribuído. As entidades apoiadas são igualmente obrigadas a entregar, no prazo de 45 dias úteis, a contar do termo da ação ou projeto apoiado, um relatório final.

Relatório final, no que consiste?

Trata-se de um relato sucinto, de natureza qualitativa e quantitativa, sobre a aplicação do apoio financeiro atribuído e dos resultados obtidos com o projeto apoiado. É obrigatório o uso do modelo de relatório final aprovado pela Portaria n.º 305/2017, de 17 de outubro, e que todos os campos sejam preenchidos sucintamente. Na eventualidade de algum dos campos a preencher não se aplicar à situação ou entidade candidata em concreto, o mesmo não deverá ser deixado em branco. Nestes casos, recomenda-se a inserção da designação «Não aplicável», seguida sempre de uma breve explicação. Os interessados têm à sua disposição o referido modelo no Portal das Comunidades Portuguesas. A DGACCP pode solicitar elementos adicionais caso considere a documentação apresentada insuficiente ou inconclusiva.

Onde se entrega o relatório final?

A entrega deverá ser realizada junto do posto consular, o qual deve emitir parecer sobre o relatório final, remetendo ambos os documentos à DGACCP.

Existem outras obrigações decorrentes de um apoio financeiro atribuído pela DGACCP?

Sim. As entidades beneficiárias ficam obrigadas a publicitar o apoio atribuído, com menção explícita ao MNE e utilização do logótipo das Comunidades Portuguesas, disponível em https://www. portaldascomunidades.mne.pt/ pt/, em todas as ações, atividades ou suportes de comunicação, com divulgação pública. As entidades apoiadas devem ainda organizar um arquivo autónomo da documentação, preferencialmente em suporte eletrónico, relativo à ação ou projeto apoiado, utilizando os documentos originais ou cópias autenticadas das despesas efetuadas e respetivos comprovativos de pagamento, emitidos nos termos legais aplicáveis, devidamente numerados e identificando a percentagem de qualquer outro apoio financeiro recebido, quando seja caso disso.

É possível adiar a realização de um projeto apoiado?

Qualquer projeto financeiramente apoiado, que, por circunstâncias imprevistas e imprevisíveis, não seja cumprido pela entidade apoiada no prazo aceite, pode, quando devidamente autorizado pelo Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, executar-se até ao final do trimestre seguinte. O pedido de prorrogação é dirigido ao Diretor-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, deve ser apresentado junto do posto consular territorialmente competente e é remetido à DGACCP, no prazo de 10 dias úteis, instruído com o parecer do titular do serviço.

Em caso de incumprimento, quais as consequências?

A falta de cumprimento pela entidade apoiada das respetivas obrigações e/ou do disposto no referido Decreto-Lei n.º 124/2017, de 27 de setembro, determina a reposição do montante atribuído e a impossibilidade de apresentação de novas candidaturas, nos três anos seguintes à verificação do incumprimento.

Assim, é causa de reposição do montante atribuído pela entidade apoiada:

A não execução do projeto, no prazo previsto ou até ao final da prorrogação autorizada;

A não apresentação do relatório final no prazo devido;

A não apresentação de outros elementos solicitados pela DGACCP, sempre que estes sejam considerados essenciais para justificar a boa aplicação do apoio concedido;

A utilização do apoio financeiro, no todo ou em parte, para fins diversos daqueles para que foi atribuído ou outras irregularidades de igual gravidade.

A reposição pode ser exigida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros no prazo de três anos a contar do recebimento do apoio financeiro pela entidade apoiada. Para efeitos de reposição do montante atribuído, aplica-se o disposto no regime jurídico e financeiro dos serviços e organismos da administração pública, aprovado pelo DL n.º 155/92, de 28 de julho. As falsas declarações são puníveis nos termos gerais. O incumprimento das obrigações a nível de publicitação do logo das Comunidades Portuguesas constitui igualmente fundamento para impossibilitar a apresentação de novas candidaturas, nos três anos seguintes à sua verificação.

Para mais informações, por favor consultar o Portal das Comunidades (https://portaldascomunidades. mne.gov.pt/pt/apoios-as- comunidades/area-cultural-e- movimento-associativo)